Volkskrankheit Kopfschmerzen: Alternativen zur Schmerztablette

Kopfschmerzen kennt eigentlich jeder. Bis zu 90 Prozent aller Deutschen leiden mehr oder weniger häufig an Kopfschmerzen. Rund 320 verschiedene Arten von Kopfschmerzen gibt es. Der Spannungskopfschmerz und die Migräne sind die beiden häufigsten Kopfschmerzarten. Betroffene wissen sich oft nur noch mit Schmerztabletten zu helfen. Dabei können Schmerztabletten selbst Kopfschmerzen verursachen, warnt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) in einer Pressemitteilung, die sie anlässlich des Deutschen Kopfschmerztages, der am 5. September stattfindet, veröffentlicht hat. In ihren aktualisierten Leitlinien zum Spannungskopfschmerz und Migräne gibt sie Schmerzgeplagten Tipps.

Was sind Kopfschmerzen?

Wer Kopfweh hat, kann zum Beispiel unter einer Reizung der Blutgefäße im Gehirn, der Hirnnerven oder der obersten Spiralnerven leiden. Liegt wirklich ein Kopfschmerz vor oder steckt hinter dem Brummen im Kopf eine ganz andere Erkrankung? Das ist häufig die wichtigste Frage, die meist Hausärzte als erste Anlaufstelle von Kopfschmerzpatienten beantworten müssen.

Dokumentation von Kopfschmerzen wichtig für richtige Diagnose

Damit die richtige Diagnose gestellt werden kann, hilft die Dokumentation des Schmerzes, rät auch die DGN. Wichtige Fragen sind hierfür unter anderem: Ist der Schmerz stechend oder dumpf? Geht er mit Übelkeit einher? Wie häufig tritt er auf und in welchen Situationen? Wie oft wurden Schmerzmedikamente eingenommen?

Alternativen zu Schmerzmitteln bei Spannungskopfschmerzen

Werden bei Kopfweh zu häufig Schmerztabletten eingenommen, also über drei Monate hinweg mehr als zehnmal im Monat, können die Schmerztabletten selbst Kopfschmerzen verursachen. Die DGN empfiehlt deshalb bei Spannungskopfschmerzen unter anderem die Biofeedback-Therapie oder Entspannungs- und Verhaltenstherapien. Auch Physiotherapie und die medizinische Trainingstherapie sollen bei Spannungskopfschmerzen helfen.

„Diese Verfahren zeigen erst langfristig Wirkung, aber auch in der Akutsituation gibt es eine Alternative für Schmerztabletten: Vielen Menschen mit Spannungskopfschmerzen hilft es, wenn sie großflächig auf Nacken und Schläfen Pfefferminzöl auftragen“, sagt Prof. Dr. Hans-Christoph Diener, Kopfschmerzexperte und Pressesprecher der DGN

Bei besonders schweren Fällen von Spannungskopfschmerzen könnten Medikamente helfen, dann aber nicht Schmerzmittel, sondern eine Dauertherapie mit Amitriptylin, einer Substanz, die eigentlich der Klasse der Antidepressiva angehört, schlägt die DGN vor.