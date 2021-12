Kopfschmerz-Register: Forscher erfassen 1.000 Patienten

Die Behandlung von Patienten mit starken Kopfschmerzen soll bundesweit verbessert werden: Das ist das Ziel des "Kopfschmerz-Registers", das IT-Experten der Hochschule Hof zusammen mit Ärzten der Ludwig-Maximilians-Universität München entwickelt haben.

Migräne-Radar der Hochschule Hof dient als Basis

Jetzt wurde der 1.000 Patient in dieses Register der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) aufgenommen. Das Register baut auf den Migräne-Radar auf, den die Hochschule Hof schon vor über zehn Jahren entwickelt hat. Durch die anonymisierte Auswertung von Patientendaten des "Kopfschmerz-Registers" sollen langfristig Lücken in der Versorgung geschlossen werden. Momentan würden zum Beispiel vorbeugende Maßnahmen gegen Kopfschmerz-Attacken noch zu wenig genutzt.

"Wenn Patienten bei häufig auftretenden Kopfschmerzen nur Schmerzmittel als Therapie angeboten werden, geraten viele in einen Teufelskreis mit Chronifizierung ihrer Kopfschmerzen durch zu häufigen Gebrauch der Schmerzmittel." Hochschule Hof

Patienten können Kopfschmerzen in App eintragen

Von Kopfschmerzen seien etwa zehn bis 15 Prozent der Menschen in Deutschland betroffen. Seitdem das Kopfschmerz-Register im Sommer 2020 an den Start gegangen war, sei die Resonanz von Patienten und Ärzten sehr positiv gewesen. Vor allem die unkomplizierte Nutzung des Systems werde gelobt, so die Hochschule. Die Patienten können direkt über die kostenlose DMKG-App Art und Dauer ihrer Kopfschmerzen in einen Kalender eintragen. Über die Internetseite der DMKG können die Daten direkt zwischen Patienten und ihren behandelnden Ärzten ausgetauscht werden.

Ziel ist es, dass möglichst viele Hausärzte sich daran beteiligen, um möglichst viele Patienten zu erreichen. Bislang beteiligen sich vor allem Neurologen aus 18 Kopfschmerz-Zentren bundesweit am Register.