Konfliktreich: die Bekanntgabe des Friedensnobelpreises

Der Friedensnobelpreis soll auf Wunsch seines Stifters, Alfred Nobel, an denjenigen gehen, "der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat." Eine durchaus schwierige Aufgabe, wie sich fast jedes Jahr wieder zeigt. Denn, wen die einen als Idealbesetzung sehen, empfinden andere als unmöglich, manchmal sogar als Provokation.

Schwierige Aufgabe für Friedensnobelpreis-Komitee

Im vergangenen Jahr hatten sich die fünf Auserwählten des Komitees, die vom norwegischen Parlament bestimmt wurden, für die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen mit Sitz in Genf entschieden. Und in diesem Jahr? Da laufen schon die wildesten Wetten! Sieht man sich die Internetseite "johnnybet.com" an, wird deutlich, wie schwierig es sein dürfte, unter den sehr unterschiedlichen Nominierten die Preisträger zu finden, die keine Kontroverse auslösen.

Macht Korea das Rennen um den Friedenspreis?

Der Wettanbieter sieht mit einer Quote von ca. 1,8 den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un bei den Buchmachern als Topfavorit, gemeinsam mit dem Präsidenten Südkoreas Moon Jae-in. Die beiden Staatsführer werden derzeit dafür gelobt, ihre Länder auf der koreanischen Halbinsel wieder zusammenzuführen.

Trump als Friedensbotschafter?

Als Zweiter soll, so der Wettanbieter, der US-amerikanische Präsident Donald Trump mit einer Quote von 3,0 folgen – sozusagen als Einfädler des koreanischen Friedensprozesses. Ob da allerdings auch all seine Skandale mit eingerechnet sind, sei dahingestellt.

Auch Merkel, Putin, Puigdemont, der Papst und Snowden dabei

Dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed werden mit einer Quote von 8,20 schon weniger Chancen auf den Preis gegeben, genau wie der UN Flüchtlingshilfe (Quote von 13). Dahinter kommt – je nach Sichtweise immerhin, völlig ungerechtfertigt oder erst – Angela Merkel mit einer Quote von 17,00. Carles Puigdemont, der katalanische „Unabhängigkeitskämpfer“ scheint mit einer Quote von 26,00 noch ein wenig unwahrscheinlicher. Und zumindest in dieser Wettliste teilen sich Wladimir Putin und Papst Franziskus mit derselben Quote von 51,00 einen gemeinsamen Platz. Während Whistleblower Edward Snowden mit einer Quote von 67,00 wohl eher leer ausgehen dürfte – zumindest was die Buchmacher angeht.

Rote Kreuz schon dreimal ausgezeichnet

Bisher wurden 131 Personen und Einrichtungen mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Den ersten Friedensnobelpreis im Jahre 1901 durfte das Rote Kreuz Komitee entgegennehmen, zwei weitere Nobelpreise für die Institution folgten. Schon zweimal wurde auch die UN Flüchtlingshilfe mit dem Preis ausgezeichnet. Und auch in diesem Jahr ist sie wieder nominiert.

Mit 17 Jahren: die bisher jüngste Friedensnobelpreisträgerin

Unter den Geehrten waren bisher 16 Frauen. Und das weibliche Geschlecht hat bisher auch die jüngste Friedensnobelpreisträgerin auf seiner Seite: Malala Yousfzai, die 2014 mit 17 Jahren für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Kindern und Jugendlichen und für das Recht der Kinder auf Bildung geehrt wurde.

Vier deutsche Friedensnobelpreisträger

Deutsche Friedensnobelpreisträger waren der Politiker Gustav Stresemann 1926, der die Ehrung gemeinsam mit dem Franzosen Aristide Briand als Verhandlungspartner des Locarno-Vertrags erhielt. 1927 wurde der Vorsitzende der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG), Ludwig Quidde, als Organisator verschiedener internationaler Friedenskonferenzen mit dem Preis geehrt. 1935 erhielt ihn der Pazifist und Journalist Carl von Ossietzky und 1971 der damalige Bundeskanzler Willy Brandt für seine auf Versöhnung und Frieden ausgerichtete Außenpolitik.

Vergabe in Oslo

Wer in diesem Jahr das Rennen um diesen häufig umstrittenen Friedenspreis macht, werden wir morgen um 11.00 Uhr wissen. Dann gibt das fünfköpfige Komitee seine Wahl in Oslo bekannt. Im Gegensatz zu allen anderen Nobelpreisen, wird der Friedensnobelpreis am 10. Dezember dann im Rathaus von Oslo feierlich verliehen. Auch dieser Preis ist mit neun Millionen schwedischen Kronen ( rund 860.000 Euro) dotiert.