Konfliktforscher: Rüstung in Sicherheitspolitik einbetten

Rheinmetall-Fabrik in der Ukraine?

Possoch: Rheinmetall möchte nun sogar eine Panzerfabrik in der Ukraine bauen. Herrscht da jetzt eine Art Goldgräber-Stimmung?

Mutschler: Ich sehe hier schon noch Probleme. Bis die Fabrik gebaut ist, bis das alles in Gang kommt mit der Produktion, das dauert ja noch einige Zeit. Das ist ja nichts, was man von heute auf morgen hochziehen kann. Das heißt, in diesem Jahr würde so etwas der Ukraine überhaupt noch nichts bringen. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht es in zwei oder drei Jahren aus? Kann die Situation dort schon wieder eine ganz andere sein?

Possoch: Rheinmetall scheint dennoch von dem Plan überzeugt zu sein. Eine echte Hilfe für die Ukraine?

Mutschler: Diese Verlagerung von Produktionskapazitäten, gerade eben auch von deutschem rüstungstechnologischem Know-how ins Ausland ist problematisch. Denn damit gibt man auch ein Stück weit Kontrolle ab. Und in eine weitere Zukunft gedacht - also jetzt nicht kurz-, aber mittel- und langfristig: Was sind dann dort die Produktionskapazitäten, die ausgelastet werden müssen? Wenn irgendwann die Nachfrage aus der Ukraine selber nicht mehr groß genug ist, müsste auch wiederum weiter exportiert werden. Das Ganze würde dann nicht mehr oder zumindest wesentlich weniger den deutschen Kontrollbestimmungen unterliegen.

"Militärausgaben sind schon seit vielen Jahren gestiegen"

Possoch: Profiteur von einem Angriffskrieg zu sein, kann sich schlecht auf das eigene Image auswirken?

Mutschler: Das hat natürlich diese negative Konnotation, Kriegsgewinnler. Deswegen mag man es aus der Rüstungsindustrie nicht so gerne hören. Aber wenn man sich die Fakten und Zahlen anschaut, dann ist es eben so. Was man allerdings dazu sagen muss, ist, dass die Militärausgaben schon seit vielen Jahren steigen. Und mit dem Sondervermögen und auch mit der generell beschlossenen Erhöhung des Wehretats, wie es in den nächsten Jahren kommen wird, steigen sie noch mal deutlich an. Wir haben aber auch zuvor, eigentlich seit 2014, in Deutschland deutlich Steigerrungen im Militärhaushalt und global gesehen eigentlich schon seit vielen Jahren davor. Das heißt, die Rüstungsindustrie hat auch schon vor 2022 sehr gute Geschäfte gemacht und profitiert jetzt aber tatsächlich noch zusätzlich.

Rüstungsindustrie mit "massiven Einfluss auf die Politik"

Possoch: Wie stark ist denn die Lobby der Rüstungsindustrie in Deutschland?

Mutschler: Lobbytätigkeiten ganz objektiv mit harten Daten zu erfassen, ist schwierig. Das gilt, glaube ich, für alle Branchen. Aber was ich schon sagen würde, ist: Die Rüstungsindustrie nimmt hier viel Geld in die Hand, ist gut organisiert, auch über ihre Verbands-Vertreter, und versucht natürlich ganz massiv Einfluss auf die Politik zu nehmen und in vielen Fällen auch sehr erfolgreich.