Kommen Corona-Lockerungen zu früh? Possoch klärt!

Maskenpflicht nur noch im öffentlichen Nahverkehr und keine 3G-Regel mehr: Deutschland macht sich Corona-locker – bei 300.000 Neuinfektionen am Tag und einer Inzidenz von über 1.700, die auch nicht sinkt, sondern eher steigt. Das neue "Possoch klärt" (Video unten) geht der Frage nach: Kommen die im geänderten Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung vorgesehenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu früh?

Nominell gelten sie seit 20. März, aber alle Bundesländer nutzen die Möglichkeit einer längeren Übergangsfrist. In Bayern gelten die gängigsten Beschränkungen, zu denen vor allem die Maskenpflicht in Innenräumen zählt, bis zum 2. April. Die Staatsregierung drängt darauf, auch über diesen Zeitraum hinaus verlängern zu dürfen.

Corona-Lockerungen: Nachbarländer rudern teilweise wieder zurück

In der Debatte um Lockerungen wurde häufig auf Nachbarländer Deutschlands verwiesen. Österreich etwa hat bereits Anfang März so gut wie alle Corona-Beschränkungen aufgehoben – entgegen des Rats vieler Expertinnen und Experten, die vor allem den Zeitpunkt der Öffnungen kritisierten. In Österreich wurde bei steigenden Zahlen gelockert. Ein Schritt, der sich wohl als Fehler herausstellt, denn Österreich führt drei Wochen danach wieder Corona-Maßnahmen ein.

"Man hat das Gefühl, dass man praktisch so handelt, als könne man sich irgendwie mit dem Virus verabreden und sagen: Zum Datum X bist du nicht mehr so gefährlich, bitte – und dann wird alles gut. Das ist nicht aufgegangen." Srdjan Govedarica, ARD-Studio Wien

In Österreich wird die Maskenpflicht in Innenräumen großteils wiedereingeführt, in der Nachtgastro und bei größeren Events gilt alternativ die 3G-Regel.

Im Video: Corona – Zu früh gelockert? Possoch klärt!