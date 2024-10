Foto-Tipps: Gute Bilder vom Kometen Tsuchinshan-ATLAS machen

An diesem Wochenende, vom 11. bis 13. Oktober, ist der Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS besonders gut zu sehen - wenn er sich an die Prognosen hält: Abends taucht er nach Sonnenuntergang im Westen über dem Horizont auf und sollte so hell sein, dass Sie ihn auch mit bloßem Auge finden können. Halten Sie Ausschau nach seinem langen und hellen Schweif, der rund zwei Handbreit lang ist und senkrecht in die Höhe ragt. So ein Strich am Himmel ist so ungewöhnlich, dass er auch dem ungeübten Auge auffällt.

Doch richtig prächtig wird ein Komet erst im Fernglas oder Teleskop - oder auf Fotografien. Denn schon Ihre Handy-Kamera sieht den Kometen weitaus besser als Ihr Auge. Manche der eingebauten Kameras sind inzwischen auch für Nachtfotografien ganz gut geeignet. Zumindest für ein Bild zur Erinnerung. Wer etwas professioneller ans Werk gehen will, findet hier unsere Tipps.