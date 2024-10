Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS: Highlight am Wochenende

Im Moment ist der Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS gerade nicht zu sehen: Er zieht zwischen Erde und Sonne hindurch. Doch zum Wochenende taucht er wieder auf, am frühen Abend tief im Westen. Und ist mit etwas Glück noch heller, als er zuletzt war. Aber nur wenige Tage lang, nutzen Sie also die Gelegenheit!

Bereits in den ersten Oktobertagen ist der Komet so hell geworden, dass er mit bloßem Auge zu sehen war - in südlicheren Ländern allerdings besser als bei uns. So helle Kometen sind ausgesprochen selten, zuletzt war 2020 der Komet Neowise mit bloßem Auge zu sehen. Und C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS könnte sogar noch etwas heller werden als Neowise.

Anfang Oktober beeindruckte der Komet am Morgen

Anfang Oktober war der Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS frühmorgens vor Sonnenaufgang im Osten zu sehen. Und wurde bereits hell genug, um freiäugig sichtbar zu sein. Das liegt vor allem an dem langen und sehr hellen Schweif des Kometen, der als senkrechter Strich über dem Horizont auffällt. Der Kometenschweif ist etwa 15 bis 20 Grad lang, das entspricht etwa zwei Handbreit an Ihrem ausgestreckten Arm. Nach dem 5. Oktober war C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS nicht mehr zu sehen.

Ab dem 10. Oktober ist der Komet abends zu finden und besonders hell

Am 10. Oktober könnten Sie den Kometen erstmals wieder entdecken. Er befindet sich jetzt links der Sonne und geht erst nach ihr unter. Zunächst nur rund eine Dreiviertelstunde, um Viertel nach sieben Uhr (Zeitpunkt für München). Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS steht also bei Sonnenuntergang selbst schon sehr tief und ist schwer zu entdecken.

Doch der Untergang des Kometen verspätet sich Abend für Abend um etwa zwanzig Minuten. Spätestens am 11. Oktober sollte C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS gut zu finden sein. Und den Abend sollten Sie auch nutzen. Nicht nur, weil es Freitagabend ist, sondern weil der Komet dann besonders hell sein soll, so die Berechnungen. C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS könnte so hell wie Sirius werden, der hellste Stern am Firmament.

Am 12. Oktober ist der Komet der Erde am nächsten – "nur" rund 70 Millionen Kilometer entfernt. Dann wird er schnell wieder dunkler, weil er sich rasant entfernt auf seinem Weg zum Rand des Sonnensystems. Schon nach wenigen Tagen ist der Komet nurmehr mit einem Fernglas zu sichten. Mit Teleskopen ist C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sicher noch länger zu sehen, doch für Laien ist vermutlich Anfang November Schluss.

Zugleich steht der Komet allabendlich günstiger, weil er sich von der Sonne entfernt und sich bei ihrem Untergang jeden Abend höher über dem Horizont befindet.

Tipps zur Kometenbeobachtung

Suchen Sie einen Ort mit absolut freier Horizontsicht Richtung Westen, fernab von jeder Lichtverschmutzung.

Nehmen Sie ein Fernglas mit Stativ zur Hand, auch Fotos machen Sie am besten mit Hilfe eines Stativs. Durchs Fernglas und auf Bildern ist der Komet wesentlich beeindruckender als fürs bloße Auge.

Der Kometenschweif – ein fast senkrechter Strich – ist das deutlichste Merkmal, wenn Sie das erste Mal nach dem Kometen Ausschau halten.

Denken Sie an warme Kleidung. Eine Kanne Tee kann die Kometensuche deutlich verschönern.

