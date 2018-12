Komet 46P/Wirtanen: Ein heller Weihnachtsstern ist im Anmarsch

Kometen gibt es zwar viele, aber nur selten sind sie einfach so am Sternenhimmel sichtbar. Doch jetzt im Dezember, pünktlich zur Weihnachtszeit, wird ein Schweifstern hoch am Abendhimmel stehen: Komet 46P/Wirtanen könnte so hell werden, dass Sie keine Hilfsmittel brauchen, um ihn zu entdecken.

Komet zugleich der Sonne und der Erde nah

Wie schnell der Komet heller wird, lässt sich nicht genau voraussagen. Allabendlich steigert er sich ein wenig und ist mit etwas Glück ab dem 10. Dezember fürs bloße Auge sichtbar. Am 13. Dezember erreicht 46P/Wirtanen seinen geringsten Abstand zur Sonne, die den Kometenschweif wachsen lässt und hell beleuchtet. Dieser Abend lohnt sich besonders zur Kometenbeobachtung, denn als Dreingabe gibt es noch viele Sternschnuppen: Der Meteorstrom der Geminiden hat seinen Höhepunkt! Nur drei Tage später ist 46P/Wirtanen dann an seinem erdnächsten Punkt und ist "nur" elf Millionen Kilometer von uns entfernt. Dann ist seine Helligkeit am größten.

46P/Wirtanen schon jetzt im Fernglas sichtbar

Komet 46P/Wirtanen hat schon jetzt eine Helligkeit der 5. Größenklasse und damit theoretisch die Sichtbarkeitsgrenze fürs bloße Auge überschritten. Noch steht der Komet aber auch am späten Abend so tief über dem Horizont im Südosten, dass die Dunstschichten sein Licht schlucken. Doch im Fernglas oder Teleskop ist der Komet schon jetzt bestens zu sehen, wenn das Wetter mitspielt.

Leuchtende Kometen-Koma

Experten schätzen, dass der Komet 46P/Wirtanen in den nächsten Tagen noch sehr viel heller wird, etwa so hell wie viele der Sterne am Firmament. Allerdings ist ein Komet lange nicht so deutlich zu sehen wie ein Stern. Sein Leuchten kommt von der grünlichen Koma, einer riesigen Wolke aus Gas und Staub, die den dunklen Kometenkern umgibt und für uns eher einen diffusen Lichtfleck bildet. Diese Koma ist aus unserer Sicht jetzt schon etwa so groß wie der Vollmond. In guten Ferngläsern oder Teleskopen ist nicht nur die Koma deutlich zu sehen, sondern auch der noch sehr feine Schweif des Kometen.

Vom Mondlicht gestört

Um ihn zu finden, nutzen Sie am besten eine Auffindkarte für Komet 46P/Wirtanen. Um den 16. Dezember, wenn der Komet am hellsten ist, steht leider der fast volle Mond sehr nah bei dem Kometen und überblendet ihn. Nutzen Sie daher lieber die Nächte davor oder danach: Zu Weihnachten ist der Mond wieder weit genug entfernt und der Schweifstern sollte wieder gut zu sehen sein. Dann entfernt er sich allmählich aber wieder von uns und wird allabendlich dunkler.