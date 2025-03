Kohlmeisen singen je nach Alter und Region unterschiedlich

Kohlmeisen singen nicht alle gleich. Es ist ein bisschen wie in der Popmusik: Ältere Vögel singen Oldies, jüngere zwitschern neue Lieder. Zu diesem erstaunlichen Ergebnis kamen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Oxford. Dafür haben sie 20.000 Stunden Tonaufnahmen von über 100.000 Vogelgesängen analysiert. Ihre Arbeit ist jetzt im Fachmagazin "Current Biology" (externer Link) erschienen.

Kohlmeisen haben je nach Alter beim Singen eigenen Geschmack

Dass Ältere andere Lieder bevorzugen als Jüngere, ist nicht nur bei uns Menschen so. Auch Kohlmeisen haben je nach Alter ein eigenes Gesangsrepertoire. Ältere Kohlmeisen können dazu beitragen, altes Liedgut der Vögel zu bewahren - ähnlich wie bei uns, wenn Großeltern für die Jüngeren unbekannte, alte Lieder singen. Verschwinden oder sterben Vögel, gehen mit ihnen allerdings auch viele ihrer Gesänge verloren.

Migration bereichert Gesang der Kohlmeisen

Ein weiteres Fazit der Studie: Kohlmeisen haben je nachdem, wo sie leben, einen eigenen Gesang. Ähnlich wie bei uns Dialekte. Und ähnlich wie bei uns die verschiedenen Mundarten verändern sich auch die Gesänge der Vögel im Lauf der Zeit. Kommen gebietsfremde Vögel neu in eine Population hinzu, passen sie sich zwar gesangstechnisch ihrer neuen Region an, bereichern aber gleichzeitig das lokale Liedgut mit neuen Melodien. Die größte "Songvielfalt" konnte das Team um Nilo Merino Recalde, Biologe an der Universität Oxford und leitender Wissenschaftler der Studie, in altersgemischten Populationen, also mit jungen und alten Tieren, feststellen.

Die Studie zeige, wie das Kommen und Gehen einzelner Vögel sowohl die Gesangsvielfalt als auch die Geschwindigkeit dieses Wandels beeinflusst, kommentiert der Forscher in einer Veröffentlichung (externer Link) die Arbeit. Sie biete nicht nur Einblicke in das Verhalten von Vögeln, sondern auch einen wichtigen Ausblick darauf, wie demografische Veränderungen die kulturelle Evolution bei Tierarten beeinflussen könnten. Ein möglicherweise wichtiger Beitrag für künftige Naturschutzbemühungen.