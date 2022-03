Kohle- und Atomstrom als Erdgas-Alternative – Funktioniert das?

Betrachtet man die Primärenergieträger, dann ist Erdgas in Deutschland durchaus wichtig. Über ein Viertel des Primärenergieverbrauchs wird durch Erdgas gedeckt, davon kommt wiederum mehr als die Hälfte aus Russland. Da der Import ohne eine aufwendige Verflüssigung des Gases an Pipelines gebunden ist, ist es nicht ohne Weiteres möglich, Erdgas aus anderen Regionen zu importieren. In Deutschland dient das Gas vor allem der Wärmeerzeugung zum Beispiel in Privathaushalten, aber auch in der Industrie.

Für die Stromgewinnung ist Erdgas bislang nur zweitrangig. Die Beschlüsse zur Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken bringen jedoch mit sich, dass der Anteil an Erdgas in der Stromerzeugung tendenziell zunehmen würde, sagt Hartmut Spliethoff vom Lehrstuhl für Energiesysteme der TU München. "Man muss jetzt versuchen, dass man erstmal die Tendenz stoppt, dass weitere Kraftwerksleistung außer Betrieb genommen wird."

Was würde der Weiterbetrieb von Kohle- oder Atomkraftwerken bringen?

Nur etwa 20 Prozent des Erdgases werden in Deutschland für die Stromerzeugung genutzt, sagt Spliethoff von der TU. Ein Weiterbetrieb könnte also auch nur diesen Teil ersetzen. In der Praxis ist der Anteil aber geringer, da viele Gaskraftwerke mit einer sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung funktionieren und entsprechend für eine Erzeugung von Strom und Wärme optimiert sind.

Damit würde der Weiterbetrieb von Kohle und Atom trotzdem einen wichtigen Beitrag leisten, den möglichen Importstopp auszugleichen. Die drei verbleibenden Kernkraftwerke können etwa fünf Prozent des deutschen Strombedarfs decken – rund um die Uhr. Der technisch-wissenschaftliche Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS), Uwe Stoll, betont, dass diese Energiemenge zum Beispiel auch die Steinkohleimporte aus Russland kompensieren könnte. Um den gesamten Primärenergieverbrauch unabhängig von russischen Importen decken zu können, betont Energiesystem-Experte Spliethoff aber, dass noch weitere Maßnahmen notwendig seien. Darunter auch die Reduzierung unseres Energieverbrauchs.

Könnten Atomkraftwerke weiterbetrieben und/oder reaktiviert werden?

Die Wiederinbetriebnahme eines stillgelegten Kernkraftwerkes dürfte schwierig bis unmöglich sein. Ein erneuter Betrieb der drei Ende 2021 abgeschalteten Meiler kommt einer Prüfung des Bundesministeriums für nukleare Sicherheit und des Bundeswirtschaftsministeriums zufolge schon aus rechtlicher Perspektive nicht in Betracht. Diese Situation könnte aus Sicht der beiden grün-geführten Ministerien auch gesetzlich nicht rechtssicher geändert werden. Weitere große Hürden sind nicht mehr vorhandenes Personal und keine direkte Verfügbarkeit von Brennstäben.

Rein technisch gab es in der Vergangenheit aber durchaus Beispiele, dass Kernkraftwerke nach längerem Stillstand wieder angefahren wurden. So standen die Anlagen in Biblis länger als ein Jahr, sagt Uwe Stoll von der GRS. Nach der Katastrophe in Fukushima seien Kraftwerke in Japan zehn Jahre außer Betrieb gewesen, bevor sie nach diversen Nachrüstungen gerade sukzessive wieder in Betrieb genommen werden.

Zum Beispiel im Kernkraftwerk Isar 2, das zu den letzten drei in Deutschland laufenden gehört, seien zuletzt keine Prüfungen mehr durchgeführt worden, sagt Stoll. Die Abschaltung ist für Ende 2022 geplant. Würde man die Anlage länger laufen lassen, müsste man vor Ende 2022 ein paar Wochen Stillstand für Überprüfungsarbeiten einplanen.

Auch neue Brennstäbe für den Betrieb über das Abschaltdatum hinaus müssten beschafft werden. Stoll hält eine Vorlaufzeit von zwölf Monaten für die Beschaffung für möglich. In der Zwischenzeit könnte zum Beispiel im Sommer die Leistung der Kraftwerke gedrosselt werden. Entsprechend länger würden die Brennstäbe dann im Winter halten. Auch der Platz in den Zwischenlagern müsste ausreichen, vermutet Stoll. Immerhin seien diese ursprünglich für einen längeren Betrieb vorgesehen gewesen.

Bei den noch laufenden Kernkraftwerken geht der Experte davon aus, dass man auch ausreichend Zeit hätte, um entsprechendes Personal für den Weiterbetrieb zur Verfügung zu stellen, denn die Kraftwerke wären ohnehin noch über Jahre im auslaufenden Betrieb und entsprechend stark besetzt.

Könnten Kohlekraftwerke weiterbetrieben und/oder reaktiviert werden?

Kohlekraftwerke sind deutlich weniger komplex als Kernkraftwerke, auch die Sicherheitsanforderungen sind geringer. Laufende Kohlekraftwerke sollten in der Regel weiterbetrieben werden können. Das gelte selbst für bereits abgeschaltete Kraftwerke, sagt Hartmut Spliethoff: "Wenn die Anlagen, die außer Betrieb genommen wurden, noch nicht abgebaut sind, dann sollten die von der technischen Seite auch wieder in Betrieb zu nehmen sein." Natürlich müsse eventuell noch eine Revision stattfinden und das Personal müsse vorhanden sein. Als Beispiel nennt Spliethoff das Kohlekraftwerk Moorburg in Hamburg, das Ende 2020 nach nur fünf Jahren Betriebszeit abgeschaltet worden war und eine Gesamtleistung von rund 1600 Megawatt hat.

Wie werden wir langfristig unabhängiger?

Energiesystem-Experte Spliethoff betont, dass Kohle- und Atomkraft nur kurzfristig helfen können. Der Bau eines neuen Meilers wäre für einen privaten Betreiber zum Beispiel viel zu teuer, sagt er. Stattdessen müsse man die Erneuerbaren Energien stärker vorantreiben - aus seiner Sicht vor allem die Windkraft, aber auch die Photovoltaik. Beim Ausbau muss man auch berücksichtigen, dass der Strombedarf steigen wird, weil ja auch andere Sektoren wie Wärme und Verkehr künftig zunehmend auf Strom angewiesen sein werden.

Insbesondere hakt hat es aus Sicht des Experten bei den Genehmigungen für Windräder. "Keiner möchte Windkraftanlagen in seiner Nähe haben, die Verfahren sind langwierig, die Regeln sehr komplex. Sehr oft wird dann der Ausbau der Windkraft auch behindert." Windkraft müsse vorangetrieben werden, das bedeute Versorgungssicherheit. "Auch in Bayern muss Windkraft ausgebaut werden, um hier den Anteil der Erneuerbaren zu erhöhen", betont Spliethoff.

Welche Fehler gab es in den letzten Jahren?

Aus Sicht des Energieexperten wurde die Versorgungssicherheit in den vergangenen Jahren vernachlässigt. "Klar, das langfristige Ziel ist der Ausbau der Erneuerbaren, eine komplett erneuerbare Versorgung. Auf dem Weg dorthin haben wir aber die Versorgungssicherheit vernachlässigt." Deutschland hat nach dem Reaktorunglück von 2011 den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Um CO2 zu sparen, sollen zudem bis spätestens 2038 alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Gleichzeitig dauert es noch, bis die Erneuerbaren Energien 100 Prozent des Bedarfs decken können. "Dann bleibt eben nur das Erdgas als Brückenlösung übrig", sagt Spliethoff. Von daher begebe man sich in diese Abhängigkeit vom Erdgas. "Das war zu sehen, dass wir da anfälliger sein werden."

