Siebter Sinn - Können Tiere Erdbeben vorhersagen?

Hatten die Büffel und Hühner auf Simeulue einen siebten Sinn? Auch aus Sri Lanka gab es damals Berichte, dass die Elefanten an dem Morgen in die Berge gelaufen seien. Die meisten Wissenschaftler, ob Erdbebenforscher, Verhaltensforscher oder Physiker, distanzieren sich von Ausdrücken wie "der siebte Sinn". Es ist unbekannt, was die unterschiedlichen Tiere veranlasst, sich ungewöhnlich zu verhalten oder was "ungewöhnlich" genau bedeutet. Es gibt also nichts Greifbares, was man messen könnte, um harte Daten zu generieren.

Erdbeben-Vorhersage mit Schlangen

In China hatten Forscher es trotzdem versucht. In den 1970er Jahren hatten sie ein Netz von Tierbeobachtungsstationen aufgebaut. 1975 erschütterte ein schweres Erdbeben mit einer Stärke von 7,3 die Stadt Haicheng. Die Forscher hatten es korrekt vorhergesagt und die ganze Stadt rechtzeitig evakuiert. Das gelang auch, weil Schlangen beobachtet worden waren, die vor dem Beben aus ihren Winterschlafhöhlen gekrochen waren. Allerdings: Ein Jahr später gab es ein weiteres schweres Beben. Eine Viertel Million Menschen starben, die offiziellen Tierbeobachter hatten nichts bemerkt.

In den 1970er-Jahren interessierte sich auch ein Europäer für das Phänomen: Als der Physiker Helmut Tributsch nach einem schweren Erdbeben in Italien die Menschen dort befragte, hatten auch diese ungewöhnliches Tierverhalten vor dem Beben beobachtet: "Dabei verlassen vor allem erdbewohnende Tiere, also Mäuse und Ratten und Wiesel, aber auch Fledermäuse ihre Behausung, rennen ins Freie. Haustiere reagieren aufgeregt: Hühner fliegen in die Bäume, Pferde versuchen auszubrechen." Tributsch versuchte, eine plausible Erklärung zu finden. Interessant war, was Satellitendaten per Infrarotaufnahmen später zeigten: Vor Erdbeben erhöht sich offenbar die regionale Temperatur rund ums Epizentrum. "Man glaubt, dass Gase aus der Erde austreten und eine Art Treibhausphänomen erzeugen, und das erkennt man von oben her als eine Aufwärmung", erläutert Tributsch. Er ist bis heute überzeugt davon, dass diese Gase von einigen Tieren wahrgenommen werden.

Der Wels - Erdbebengott in Japan

In Japan hat man beobachtet, dass Fische vor Erdbeben aus dem Wasser springen. Welse gelten dort traditionell als eine Art Erdbebengott. Um die Jahrtausendwende experimentierte der japanische Physiker Motoji Ikeya im Labor mit Welsen und elektromagnetischen Wellen und konnte zeigen, wie empfindlich die Fische reagierten. Elektromagnetische Wellen werden mit Erdbeben in Verbindung gebracht, doch auch Ikeya wurde für seine Forschung häufig belächelt.

Dabei wissen Wildtierbiologen, dass auch Rehe oder Füchse ein feines Sensorium haben, beispielsweise bei Witterungsveränderungen. Sie gehen davon aus, dass die Tiere auf einen Wechsel von elektrischen Ladungen in der Luft reagieren können und so Wetterumschwünge wie einen aufkommenden Föhn vorausspüren können. Nur: Wie können wir das Verhalten der Tiere aufgrund diffuser Phänomene zuverlässig messen und beobachten?

Hightech soll helfen, Tiere zu verstehen

Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie versucht mit neuester Technik genau das: Er versieht Vögel, Elefanten, Farmtiere oder Fledermäuse mit kleinen Sendern, die dokumentieren, wohin und wie sie sich bewegen. Er findet es sinnvoll, diese Forschung weiterzutreiben und Tiere von verschiedenen Arten in möglichen Erdbebengebieten zu besendern und zu beobachten. "Wir wissen zwar noch nicht, was sie spüren, wie sie es spüren und wann sie es spüren, aber es gibt sehr deutliche Zeichen, dass Tiere da Vorboten wahrnehmen. Und zwar im Kollektiv, im Schwarm", sagt Wikelski.

Mit solchen Datensammlungen über viele Jahre hinweg könnte man möglicherweise - zusätzlich zu den seismologischen Beobachtungen - eines Tages Tiere als Frühwarnsystem nutzen.