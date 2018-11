Knopfzellen können für kleine Kinder lebensgefährlich sein

Leonie ist noch nicht ein Jahr alt, da baut sie die alte Sankt-Martins-Laterne ihres Bruders auseinander und entdeckt: eine kleine, runde und silbern glänzende Knopfzelle. Rein damit in den Mund und heruntergeschluckt. Bald fällt ihrer Mutter auf, dass mit ihrer Tochter irgendwas nicht in Ordnung ist: Sie speichelt stark, weint und hört auf zu essen. Zeichen dafür, dass ein verschluckter Gegenstand in der Speiseröhre feststeckt.

Röntgenbild zeigt stecken gebliebene Knopfzelle

Erst im Krankenhaus wird durch ein Röntgenbild klar, was da feststeckt: die Knopfzelle aus dem LED-Licht der Laterne. Das Mädchen wird sofort operiert.

"Ich war natürlich völlig überrumpelt. Erstens, dass sie wirklich was verschluckt hatte, was ich nicht geglaubt hatte, und zweitens, was für ein Wirbel über mich hereinbrach, mit dem ich gar nicht umgehen konnte. Ich durfte sie noch bis zum OP-Saal bringen. Ja, das war natürlich ganz schwierig für mich, sie dann dort zu lassen." Leonies Mutter