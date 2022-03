Klinikum Nürnberg: Medientherapie für Kinder und Jugendliche

Die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter am Klinikum Nürnberg bietet eine neue Medientherapie an. Wie das Klinikum mitteilt, werden junge Patienten auch präventiv behandelt. Der Medienkonsum bei Kindern entwickle sich zunehmend in einen problematischen Bereich. Die Grenze zur Abhängigkeit sei fließend.

Kinder und Jugendliche lernen Medienkompetenz

In der Therapie werden die Kinder und Jugendlichen zu körperlichen und sozialen Aktivitäten animiert. Zudem wird eine Gruppentherapie angeboten, die einmal wöchentlich stattfindet. Die jungen Teilnehmenden lernen dabei einen vernünftigen Umgang mit dem Internet. Zu den Themen gehören Fake News, das Hinterfragen der Informationsquellen und der Umgang mit sensiblen Inhalten.

Klinikum Nürnberg gegen den wahllosen Medienkonsum

"Die Jugendlichen sollen nicht nicht konsumieren. Wir zeigen, welche interessanten Inhalte sie sich aus den Medien herausziehen können, ohne wahllos zu konsumieren", sagt Andrea Balint, leitende Psychologin in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Klinik will die Eltern eng in die Therapie mit einbinden.

Auswirkungen auf das Sozialleben

Nach einer Studie von DAK-Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf spielen 10- bis 17-Jährige an einem Werktag 109 Minuten Computerspiele. Oft befriedige laut Klinikum die Mediennutzung psychologische Bedürfnisse wie das Verlangen nach Anerkennung, Zugehörigkeit und Selbstbestimmung.

Betroffene Jugendliche haben demnach kaum ein Sozialleben, werden in der Schule schlechter, leiden unter Schlafproblemen und haben somit weniger Energie. Zu den Entzugssymptomen zählen nach Angaben des Klinikums negative Gefühle, die weitreichende Konsequenzen haben können. Mediensüchtige Jugendliche entwickeln demnach häufiger Depressionen oder Angsterkrankungen. Es bestehe ein erhöhtes Suizidrisiko.