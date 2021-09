Klimawandel: Wie verkleinern wir den CO2-Fußabdruck?

Es ist das Worst-Case-Szenario: Um 4,8 Grad Celsius könnte die Temperatur in Bayern bis zum Ende des Jahrhunderts steigen. Gleichzeitig kommen in diesem Szenario 36 weitere Hitzetage hinzu – also Tage mit einer Temperatur von mehr als 30 Grad. Zum Vergleich: Zwischen 1971 und 2000 gab es lediglich vier Hitzetage. Zu diesen Ergebnissen kommt der Klimareport 2021 des bayerischen Umweltministeriums.

Die gute Nachricht: Es muss nicht so kommen, wenn das Pariser Klimaabkommen erfolgreich umgesetzt würde, so heißt es im Bericht. Dann könnte es gelingen, dass die Temperaturen nicht um mehr als 1,5 Grad im Jahresdurchschnitt steigen.

Deutschland will klimaneutral werden – Klappt das?

Möglich wird die Temperaturbegrenzung um 1,5 Grad nur über eine massive Verringerung des CO2-Ausstoßes. Die Ziele der Bundesregierung sind klar: Das verschärfte Klimaschutzgesetz sieht vor, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein soll. Das bedeutet, dass nicht mehr Kohlendioxid ausgestoßen wird, als die Natur – vor allem die Wälder – aufnehmen und speichern kann.

CO2-Ausstoß könnte wieder steigen

Doch wie soll das gelingen? Schließlich stößt jeder Deutsche aktuell noch 9,7 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Noch nicht einmal die Hälfte des deutschen Energiebedarfes wird aktuell aus erneuerbaren Energien gedeckt. Und die Neuzulassungen von rein elektrisch betriebenen Pkw steigen zwar – der Marktanteil in Deutschland lag aber im Juni dieses Jahres dennoch bei erst 12,2 Prozent. Weltweit gesehen steigt der Verzehr von klimaschädlichen Fleischprodukten weiter an – Wissenschaftler rechnen mit einer Verdopplung des Fleischkonsums bis zum Jahr 2050. Ist eine klimaverträgliche Zukunft unter diesen Vorzeichen überhaupt möglich?

Ernährungssektor: "Weiter so" nicht klimaverträglich

Sicher ist: Ein "Weiter so" ist klimaverträglich nicht möglich. Das sagt Benjamin Bodirsky, Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Allein ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen stamme aus der Lebensmittelproduktion, sagt Bodirsky. Diese Größe zeige bereits an, "dass wir ohne eine Veränderung im Ernährungssektor das Zwei-Grad-Ziel eigentlich kaum erreichen können."

Zur Veranschaulichung: Ein Kilogramm Rindfleisch setzt 13,6 Kilogramm CO2 frei. Ein Kilo vegane Wurst hingegen gerade mal gut ein Zehntel. Und Möhren nur 100 Gramm.

Menschheit kann trotzdem ernährt werden

Doch auch hier gibt es eine gute Nachricht: Die Welt lässt sich ernähren – ohne den Planeten zu schädigen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des PIKs unter Beteiligung von Benjamin Bodirsky. Anhand eines Computermodells errechneten sie, dass zu viel Land der Tierhaltung und den Nutzpflanzen gewidmet würde – zu viel gedüngt und bewässert werde. Gleichzeitig sprechen die Forscher von "enormen Möglichkeiten, die landwirtschaftliche Produktion […] auf nachhaltige Weise zu steigern". Vor allem in Gebieten südlich der Sahara.

Fleischkonsum muss deutlich zurückgehen

Allerdings müssten wir unsere Nahrungsgewohnheiten radikal umstellen. Die internationale Eat-Lancet-Kommission empfiehlt eine Halbierung des Fleischkonsums – dafür müssten aber deutlich mehr Hülsenfrüchte und Nüsse gegessen werden. Also etwa nur einmal in der Woche Fleisch und dafür täglich eine Portion Linsen oder Kichererbsen sowie eine Handvoll Nüsse. Dass alle Menschen vegan leben, sei nicht notwendig, so Bodirsky.

CO2 besteuern – Oder Mehrwertsteuer erhöhen?

Doch es brauche mehr als die Umstellung persönlicher Gewohnheiten, meint Benjamin Bodirsky. Kurz: Die Politik müsse CO2 teurer machen und so Anreize setzen, klimaverträglicher einzukaufen. Für Bodirsky am wirkungsvollsten: Besteuerung von Treibhausgasen, CO2 und Stickstoffüberschüssen durch Düngung in der Landwirtschaft.

Die scheidende Bundesregierung konnte sich bisher nicht auf ein Finanzierungsmodell einigen. Im Raum steht eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte.

Gesamte Energie aus Wind und Sonne?

In anderen Sektoren, wie etwa dem Energiesektor, der in Deutschland für den meisten CO2-Ausstoß verantwortlich ist, wird Klimaverträglichkeit ebenfalls möglich sein. Sind es aktuell 40 Prozent, könnte in 15 Jahren die gesamte Energienachfrage mit erneuerbaren Energien wie Wind und Solarenergie gedeckt werden, so eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Dies sei technisch und ökonomisch möglich, heißt es in der Studie.

Schon im kommenden Jahr steigt Deutschland aus der Atomenergie aus, 2038 aus der Kohleenergie. Ob es bei diesem Datum bleibt oder ob der Kohleausstieg sogar vorgezogen wird, damit muss sich die nächste Bundesregierung befassen.