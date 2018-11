Klimawandel: Hitze und Trockenheit waren 2018 rekordverdächtig

Die Durchschnittstemperatur habe in den zehn Monaten bei 11,6 Grad gelegen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mit. Der langjährige Schnitt liege bei 9,4 Grad, das Jahr 2018 übertraf diesen Wert bisher also um 2,2 Grad. Die Trockenheit war ebenso rekordverdächtig.