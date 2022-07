Klimawandel hat Europas Großwetterlage fest im Griff

Das sogenannte Azorenhoch hat maßgeblichen Einfluss auf unser Klima in Europa. So steuert der Hochdruckgürtel über dem Nordatlantik zum Beispiel die Bahn der Tiefdruckgebiete, die uns Regen vom Atlantik bringen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Azorenhoch immer stärker ausgeprägt, wie jetzt ein Forschungsteam aus den USA zeigen konnte.

Im Süden Dürren, im Norden deutlich feuchter

"Winter mit [einem] extrem großen Azorenhoch bedeuten, dass die iberische Halbinsel und der Mittelmeerraum deutlich weniger Winter-Niederschlag bekommen - und somit deutlich trockener in die Sommermonate starten," erklärt Caroline Ummenhofer, Ozeanografin und Klimawissenschaftlerin an der "Woods Hole Oceanographic Institution" in Massachusetts und ergänzt: "Im Gegenzug sind die Storm-Tracks, also die bevorzugten Zug-Pfade von Tiefdruckgebieten über dem Nordatlantik stärker, was dann bedeutet, dass die Winter in Nordeuropa deutlich feuchter ausfallen."

Und das bringt den britischen Inseln und Skandinavien überdurchschnittlich viel Regen, verstärkt aber gleichzeitig auch die Trockenheit im Mittelmeerraum. Mit fatalen Konsequenzen, unter anderem für die Landwirtschaft, erklärt Ummenhofer: "Seit 1980 treten solche Winter deutlich häufiger auf. Fast jedes vierte Jahr weist mittlerweile ein extrem großes Azorenhoch im Winter auf."

Hauptverursacher ist der Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre. Der Austausch von Luft und Wärme zwischen den Tropen und den nördlichen Breiten wird dadurch gestört. Der menschengemachte Klimawandel hat die europäische Großwetterlage bereits fest im Griff.