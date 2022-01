Sonnenschirme für die Erde: Geoengineering gegen den Klimawandel

Kann man mithilfe von Wissenschaft und Technik verhindern, dass sich die Erde zu stark erwärmt? Überschwemmungen und starke Stürme eindämmen? Und letzten Endes: den Klimawandel stoppen? Ja, meinen Wissenschaftler, die sich mit Geoengineering beschäftigen.

Geoengineering - was ist das überhaupt?

Es bedeutet, mit technischen Mitteln in das Erdsystem einzugreifen, um so die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Spiegel und gigantische Sonnensegel im All könnten die Sonnenstrahlung von der Erde fernhalten, Schwefeldioxid könnte in die Erdatmosphäre gepumpt werden, um den Planeten zu kühlen. Klingt recht wahnwitzig, diese Möglichkeiten werden inzwischen aber ernsthaft erforscht.

Menschliche Hybris oder notwendiges Übel?

Viele sehen in Geoengineering menschliche Hybris – und nicht die Krönung menschlichen Erfindungsreichtums. Und sie sagen: Manche Vorhaben sind viel zu gefährlich, könnten mehr Schaden als Nutzen anrichten. Aber seit ein paar Jahren findet ein Umdenken statt, das mit einer schmerzlichen Erkenntnis zu tun hat: Die Menschheit wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr schaffen, den Klimawandel allein durch die Reduktion von CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen. Selbst wenn von heute auf morgen die ganze Welt in ein CO2-Fasten einträte – das Klima würde sich weiter aufheizen.

Die Frage ist also nicht mehr, ob die Menschheit Geoengineering braucht oder nicht. Die Frage ist: Gibt es Formen von Geoengineering mit vertretbarem Risiko – und bezahlbarem Aufwand?

Zur Übersicht: "Aktuelle Hintergründe und News zum Klimawandel"

Alkalisierung der Ozeane

Ein Forscherteam um Meeresbiologe Ulf Riebesell testet gerade die Alkalisierung der Ozeane. Ein Viertel unseres produzierten CO2 landet derzeit in den Meeren - und sorgt dafür, dass diese versauern. Gegensteuern könnte man, indem man basische Materialien vom Land ins Wasser pumpt. Je mehr davon im Meer sind, desto mehr CO2 kann es aufnehmen, umwandeln und speichern. Für die Alkalisierung müssten die basischen Materialien, zum Beispiel Kalkgestein, in großem Stil abgebaut, fein gemahlen und ins Meer gestreut werden.

Also einfach tonnenweise Mineralien über die Meere verteilen und schon ist das Klima gerettet? Leider birgt die Alkalisierung der Meere große Risiken. Denn nicht nur die Versauerung, sondern auch ein zu basischer Ozean schadet Tieren und Pflanzen. Wie sehr, versucht das Forscherteam um Riebesell gerade herauszufinden.