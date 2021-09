Klimaschutz beim Essen: Wie politisch isst die Jugend?

Allein ein Drittel der weltweiten Treibhausgase kommt aus dem Ernährungssystem, sagt Benjamin Bodirsky, Wissenschaflter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).

Dieses Drittel setze sich wie folgt zusammen: Erstens aus der Landwirtschaft; das sind rülpsende Kühe und Emissionen, die bei der Düngung von Böden mit Stickstoff entstehen. Zweitens aus dem Landnutzungswandel für die Lebensmittelerzeugung, also der weltweiten Entwaldung und auch aus der Bewirtschaftung von Mooren. Und drittens, zehn Prozent, die sich aus vielen kleinen Bereichen zu zusammensetzen. Dazu gehören zum Beispiel der Transport und die Kühlung von Nahrungsmitteln, die Zubereitung und schließlich auch die Entsorgung von Nahrungsmitteln. Auch dabei können Methan-Emissionen entstehen.

Immer mehr junge Leute verzichten auf Fleisch

Nach einer Studie der Göttinger Universität zu den Themen Fleischkonsum und Klimawandel verzichten immer mehr junge Leute auf Fleisch. Der Hauptgrund für den Fleischverzicht bei 15 bis 29-Jährigen ist der Klimawandel. "Politicized Eaters" werden sie von den Forschern genannt - politisierte Esser. Sie haben Angst und machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Um aktiv zu werden und etwas zu tun, leben sie deshalb vegetarisch oder vegan.

Weniger Fleisch essen ist gut fürs Klima

Wer weniger oder kein Fleisch isst, unterstützt den Klimaschutz. Der größte Klimakiller: Rindfleisch. Ein Kilogramm setzt im Durchschnitt aller Haltungsformen 13,6 Kilogramm CO2 frei. Zum Vergleich: Ein Kilo vegane Wurst gerade mal gut ein Zehntel davon. Bei gelben Rüben liegt der Wert sogar nur bei 100 Gramm. Wer in Deutschland vegan lebt, kann jährlich im Durchschnitt 670 Kilogramm CO2 einsparen. Zur Einordnung: Ein Flug München – Palma de Mallorca verursacht hin und zurück pro Person einen CO2-Ausstoß von rund 700 Kilogramm.

Wissenschaftler haben ausgerechnet: Um das Pariser Klimaziel einhalten zu können, müssten wir (auf Basis der heutigen Weltbevölkerung) den Fleischkonsum weltweit halbieren und gleichzeitig doppelt so viel Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte essen. Trotzdem: Eine komplett emissionsfreie Ernährung gibt es nicht. Selbst ein bio-veganer Konsument verursacht Treibhausgasemissionen, so Benjamin Bodirsky vom PIK.

Co2-Kennzeichnung auf Lebensmitteln oder Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte?

Viele junge Menschen fordern eine Co2-Kennzeichnung auf Lebensmitteln oder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte. Eine andere Idee: Emissionen besteuern. Zum Beispiel den Pestizideinsatz, die Treibhausgasemissionen durch Methan und den Stickstoffüberschuss. Das hätte nicht nur eine Auswirkung auf den Fleischpreis, sondern böte auch Anreize für Landwirte, die Emissionen zu reduzieren. Wie genau das umgesetzt werden könnte, darüber ist sich die Politik allerdings noch nicht einig. Vieles wird davon abhängen, wer die neue Bundesregierung stellt.

Ernährungsstil ändern

Um den Ernährungsstil zu ändern, braucht es Vorbilder. Und die suchen sich vor allem junge Menschen – etwa durch Bewegungen wie Fridays for Future. Laut der Studie der Universität Göttingen können diese identitätsstiftend wirken.

Unabhängig vom Alter gilt: Wer das Klima schützen will, sollte wenig Lebensmittel wegwerfen und bei tierischen Lebensmitteln maßvoll zugreifen. Obst und Gemüse sollten nur dann auf den Tisch, wenn sie auch Saison haben und nicht eingeflogen werden müssen. So empfiehlt es die Verbraucherzentrale Bayern. Das Motto: Mahlzeit for Future.