Klimakrise: Allergien immer früher und immer stärker

Allergien nehmen zu. Das liegt zum einen daran, dass die Pollen aufgrund des Klimawandels früher und immer zahlreicher fliegen, aber auch daran, dass die Luftverschmutzung die Wirkung der Pollen potenziert.

Pollen fliegen früher

Die Pollenmessstation auf dem Dach des Instituts für Umweltmedizin am Augsburger Uniklinikum zeigt es ganz deutlich: Normalerweise treten die Jahreshöchstwerte von Hasel- und Erlenpollen im März auf. Dieses Jahr war es bei Haselpollen aber schon am 9. Februar und bei Erlenpollen am 17. Februar soweit. Und die ersten Hasel- und Erlenpollen wurden in Augsburg bereits am 2. Januar eingefangen. Bei den anderen Pollenarten schaut es ähnlich aus.

Für Allergiker ist das keine gute Nachricht, meint die Geografin und Pollenexpertin Franziska Kolek. Allergiker hätten kaum mehr Gelegenheit, einmal richtig durchzuatmen, weil die Pause im Winter sehr kurz werden könne.

Pollen: länger, mehr, stärkere und neue

Die Allergologin und Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann nennt vier Gründe, warum ihre Patienten massiv leiden: Die Pollenflugsaison sei länger, die Pollen flögen zahlreicher und werden aggressiver und es seien in den letzten Jahren neue Pollen hinzugekommen.

Beispiel Ambrosia: Die Pollen des hierzulande neuen Ambrosiakrautes seien sehr viel kleiner als zum Beispiel der Birkenpollen, so Traidl-Hoffmann. Kleine Pollen können in tiefere Lungenabschnitte vordringen und eine chronische Lungenentzündung, das Asthma bronchiale, verursachen. Aber auch weil das Ambrosiakraut von Juli bis Oktober, bei milder Witterung sogar bis in den November hinein blüht, gilt es als hochallergene Pflanze.

Immer mehr Allergiker

Claudia Traidl-Hoffmann sieht in ihrem Institut für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg immer öfter Menschen, die noch nie eine Allergie hatten. Auch bei älteren Menschen entstehen neue Allergien.

Für die Forscherin ist das Allergie-Geschehen ein gutes Beispiel, wie Umweltveränderungen und Gesundheit zusammenhängen: Hitze fördert unnatürliches Pollenwachstum und triggert damit die Zunahme von Allergien. Luftverschmutzung wiederum schädigt selbst ebenfalls direkt die Gesundheit.

Luftschadstoffe verschlimmern Allergien

Luftschadstoffe wie etwa Ozon und Stickoxide wirken nicht nur direkt auf den Menschen, sondern beschädigen auch die Haut und die Schleimhäute der Atemwege. Dann haben Pollen es leichter, Symptome wie Schnupfen und Niesreiz auszulösen. Zusätzlich können Pollen und Feinstaub miteinander verschmelzen und eine unheilvolle Verbindung eingehen.

Klimawandel: Allergien werden sich noch verschlimmern

Trauriges Fazit: Die gesundheitliche Belastung von Allergikern wird sich mit Erderwärmung und Klimakrise noch verschärfen.

Jetzt im Mai kann es eine bunte Pollen-Mischung geben: Es fliegen noch die letzten Birkenpollen. Die Eschen haben ihren Blüh-Höhepunkt. Denn falls es so warm bleibt, sind wieder vorzeitig erste Gräserpollen unterwegs.