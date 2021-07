Klimaforscherin zu Klimawandel: "Was nützt es, zu verzweifeln?"

Possoch: Wenn es um den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen geht, ist Deutschland Spitzenreiter in der Europäischen Union, die wiederum hinter China und den USA auf Platz 3 der größten Emittenten von CO2 und anderen Treibhausgasen liegt. Klima ist ja ein weltweites Thema, braucht es da in diesem Geflecht nicht die großen Veränderungen? Manche Klimaschützer sprechen in diesem Zusammenhang auch vom Systemumsturz.

Boetius: Wir nennen das "Transformation". Umsturz klingt ja nach Chaos und das können wir jetzt nicht brauchen. Es geht darum, dass man international Lösungen findet für die schon geplanten Kohlekraftwerke, für die Gaspipelines, die es schon gibt und die noch neu dazukommen im Laufe der nächsten Jahre. Naturwissenschaftlich betrachtet geht es einfach darum: Wie verhindern wir mehr CO2 in der Atmosphäre? Und da ist auch egal, wo wir das CO2 einsparen. Hauptsache, es ist weniger CO2. Denn das wirkt sich auf diese Extremsituationen wie in Kanada, Japan oder Landshut direkt aus.

Possoch: Und wie geht das konkret?

Boetius: Da gehört zum Beispiel eine CO2-Ökonomie dazu: Es muss teuer sein, die Atmosphäre zu verpesten, zu vermüllen und es muss günstig sein, regenerative Energien zu nutzen. Das ist der große Schalter. Wenn wir uns die Geschichte des CO2-Anstiegs anschauen, sehen wir das ganz deutlich: Das ist der Schalter für die gesamte Menschheit. Und daher bin ich persönlich gar nicht so dafür, dass wir uns mit Dingen aufhalten wie Tempolimit auf der Autobahn oder Veggie Day.

Natürlich ist es gut zu wissen, dass ich als Mensch auch was beitragen kann. Aber was wir brauchen, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt in Europa und überall und dass wir von unserer Politik einfordern: Helft uns, in einem Rahmen zu leben, in dem es teuer und unbequem ist, die Umwelt zu verpesten.

Klimaschutz ist auch eine Frage der Gerechtigkeit

Possoch: Wie realistisch ist es denn, dass das passiert?

Boetius: Es ist realistischer geworden, das muss ich schon sagen. Der European Green Deal, das Klimaschutzgesetz und alles, was da kommt, zwingt uns Europäer wirkliche Schritte zu gehen. Ehrgeizige Ziele formulieren können ja alle, aber damit schaffen wir die ökonomischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, in denen es auch tatsächlich gelingen kann, diese Ziele zu erreichen. Die USA sitzen wieder mit am Tisch, das ist auch ein wichtiger Faktor. Das chinesische CO2-Einsparprogramm ist auch relativ ambitioniert, auch wenn es zeitversetzt zu unserem stattfindet.

Das Ganze ist natürlich auch eine fundamentale Frage der Gerechtigkeit. Wie können wir mit Kontinenten an einem Tisch sitzen, die jetzt schon brennen, die aber gar nichts dazu beigetragen haben, dass so viel CO2 in der Atmosphäre ist? Das ist für die natürlich doppelt ungerecht, weil die zum einen jetzt unter den Auswirkungen leiden, aber gar nicht dafür verantwortlich sind. Und zum anderen sagen wir ihnen jetzt: Vergesst doch die Vergangenheit und guckt mit uns in die Zukunft. Da muss der Westen, da muss Europa, da müssen die USA für das CO2 geradestehen, das wir schon längst emittiert haben und wir müssen gemeinsam Lösungen finden für die Staaten, die sich das nicht leisten können.

Possoch: Gerade weil das viel mit den Big Playern in der Politik, ja mit den Weltmächten zu tun hat, fragt sich der Einzelne, die Einzelne in Deutschland schon: Was man ich denn da überhaupt machen? Deutschland ist dann ja insgesamt nur ein kleines Rädchen. Das können wir gar nicht alleine schaffen, warum soll ich mich dann jetzt abmühen und …

Boetius: Da muss ich sofort widersprechen. Dann geht mein CO2-Ausstoß als Individuum hoch, weil ich bei solchen Aussagen sofort anfange zu hecheln. (lacht) Der Punkt ist ja: Die Mehrheit sieht das eigentlich gar nicht mehr so. Es gibt einen ganz großen Teil der Wirtschaft, der sagt: Wenn die richtigen Regeln da sind, wenn die Märkte so eingestellt sind, dass das gute Umwelthandeln belohnt wird, dann sind wir dabei. Dann haben wir neue Märkte. Dann können wir unsere Innovationen an den Mann und die Frau bringen.

Dieses Umdenken: So geht es nicht weiter, wir müssen uns eine neue Zukunft zusammen aufbauen – das braucht es. Diese Transformationen ermöglicht dann auch wieder Wachstum. Dieses Mal soll das Wachstum aber nicht auf Kosten der Natur und anderer Menschen sein, sondern das soll ein Wachstum sein, das uns zum guten Leben führt.

Das hört sich jetzt vielleicht total esoterisch an. Aber wir haben ja auch gelernt in den letzten Jahren: Worum geht’s uns als Menschen? Wir wollen gesünder leben. Wir wollen wissen, dass unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft haben. Wir wollen doch keine Welt ohne Korallenriffe, ohne Vögel, ohne Insekten. Das will keiner. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das will. Und dafür gibt es einen Weg. Das ist keine Unmöglichkeit. Dafür braucht es aber den menschlichen Zusammenhalt und ein Umdenken. Das ist das Schwierige, denn dann brauchen wir auch andere Arbeitsplätze, andere Ausbildung, andere Schulbildung. Und das vor dem Hintergrund, dass wir in zehn Jahren schon in der Nähe von zwei Grad Erwärmung sind, wenn wir so weitermachen wie jetzt.

Merkel warnte schon 1997 vor den Folgen einer zu nachlässigen Klimapolitik

Possoch: Die Gesellschaft und die Politik diskutieren da nicht erst seit ein paar Jahren drüber. Es gibt einen Ausschnitt von Angela Merkel aus dem Jahr 1997, der vor Kurzem viral gegangen ist, in dem sie damals als Bundesumweltministerin sagt, wie wichtig es ist, den Leuten klarzumachen, dass jetzt etwas für den Klimaschutz getan werden muss, weil es sonst für die Kinder und Enkelkinder immer teurer wird. Ich bin so ein Kind bzw. Enkelkind. Wenn Sie auf das schauen, was sich seit 1997 getan hat: Haben wir es vergeigt?

Boetius: Das kann man so nicht sagen. Das würde ja auch gar nichts nutzen. Es ist dem Klima, der Natur völlig wurscht, wenn ich mich jetzt auf den Boden schmeiße und heule, weil es eben brennt und wir schon dabei sind, etwas zu verlieren. Das nützt niemandem irgendwas. Mein Kollege Ottmar Edenhofer [Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Anm. d. Red.] sagt das, andere Vordenker sagen das und ich sage das auch: In dieser Situation ist Optimismus Bürgerpflicht.

Ich kann ja jetzt nur sagen: So eine Zukunft wollen wir nicht, da müssen wir was tun, auch wenn wir jetzt vielleicht spät dran sind. Ich treffe viele Menschen, die genau das sagen und einfach machen und dann ist deren Dorf doch schon in zehn Jahren klimaneutral. Wer das macht ist dann auch Vorbild, andere gucken darauf und nehmen diesen Impuls mit. Das ist ja das Einzige, was uns Menschen bleibt. Das macht uns ja als Menschen aus: Wir können zerstörerisch sein, aber wir wissen auch wie Zukunft geht. Und die machen wir jetzt. Dafür gibt es tolle Beispiele: Ozonloch, saubere Flüsse, die die Nordsee nicht mehr so verpesten. Wir haben schon viel geschafft.

Possoch: Gerade als Klimaforscherin, Meeresbiologin und Teil der Expedition Polarstern: Sie wissen mehr über den Klimawandel als viele andere, haben mehr gesehen als viele andere. Können Sie wirklich noch unbeschwert in die Zukunft blicken ohne das alles zu verdrängen?

Boetius: Natürlich bin ich manchmal verzweifelt. Und ich muss auch sagen, dass wir nicht wissen, ob wir in 2050 noch gesunde Korallenriffe haben. Im Moment sieht das nicht gut aus. Aber was nützt es denn, da zu verzweifeln? Soll ich sagen: Dann ist auch egal!? Das ist völlig verkehrt. Die Natur zeigt uns: Sie kann wieder aufstehen, sie kann sich erholen. Sie hat schon gigantische Meteoritenkatastrophen wieder hinbekommen. Aber wir Menschen haben damit Probleme.

Und ich verweigere mich da einem Pessimismus, der sagt: Wurscht, wenn Korallenriffe sterben, der Eisbär ausgelöscht wird und in Kanada dauernd 50 Grad sind. Das ist mir überhaupt nicht wurscht! Das macht mich aber nicht müde oder traurig. Es motiviert mich eher, die Frage zu stellen: Was kann ich tun? Wen kann ich treffen? Mit wem kann ich reden? Wir wollen unsere Natur nicht verlieren oder unser Leben, die Leben anderer Menschen. Dafür müssen wir uns jetzt zusammenreißen und sagen: Die Windkraftanlage, die jetzt bei mir neu gebaut wird, die höre ich dann halt vielleicht. Oder dass ich darüber nachdenke, mir jetzt schon ein anderes Auto zu kaufen oder mein Haus anders zu bauen. Jeder muss das beitragen, was er kann. Mehr ist gar nicht verlangt.

Possoch: Danke für das Gespräch.