Studie: Sind Jetstreams an der Hitze in Westeuropa schuld?

Forschende des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) haben am 4. Juli 2022 einen Artikel im Fachblatt nature communications veröffentlicht. Demnach seien Jetstreams, also Ausgleichswinde, der Schlüssel zum Verständnis der aktuellen und zukünftigen Hitzewellenrisiken über Westeuropa. Hauptautorin der PIK-Studie ist die Geografin und Klimaforscherin Efi Rousi: "Unsere Studie zeigt, dass diese Hitzeextreme in Europa mit doppelten Jetstreams und deren zunehmender Verweildauer über dem Gebiet Eurasiens zusammenhängen. Diese doppelten Jet-Zustände erklären fast den gesamten Aufwärtstrend der Hitzewellen in Westeuropa und etwa 30 Prozent im gesamten europäischen Raum." Eine eindeutige Erklärung für Hitzewellen wäre aus Sicht der Klimaforschenden wünschenswert, aber es regt sich Kritik an der PIK-Studie: "Wir sind skeptisch, ob Jetstreams auf extreme Wettergeschehen wie Hitzewellen direkten Einfluss haben", sagt Andreas Becker, Leiter der Abteilung Klimaüberwachung beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach.

Mehr Hitzewellen in Europa

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) spricht von einer Hitzewelle, wenn die Tageshöchstwerte an mindestens fünf zusammenhängenden Tagen den durchschnittlichen Tageshöchstwert um fünf Grad übersteigen. Laut PIK-Studie haben Hitzewellen über Europa drei- bis viermal schneller zugenommen als etwa in den USA oder in Kanada. Sommerliche Hitzewellen sind an sich kein neues Phänomen. "Neu ist aber, dass extreme Hitzeereignisse in Europa in den letzten Jahren häufiger und intensiver aufgetreten sind. Man denke nur an die heißen und trockenen Sommer 2018, 2019, 2020 und die jüngsten Hitzewellen in Europa - und wir rechnen damit, dass das noch schlimmer wird", so Efi Rousi vom PIK. In Ihrer Studie stellt sie einen Zusammenhang zwischen Hitze und Jetstreams her, die länger als früher über dem Gebiet Eurasiens verharren.

Jetstreams sind starke Winde in großer Höhe

Ein Jetstream ist ein Starkwindband in fünf bis zehn Kilometern Höhe. Wind dient grundsätzlich dazu, Druckunterschiede auszugleichen, die es in der Erdatmosphäre gibt. Am Äquator ist es warm, an den beiden Polen sehr kühl. Um dieses Gefälle abzumildern, weht ständig ein starker Wind. Der Ausgleichswind weht nicht geradewegs vom Äquator zum Nordpol. Auf dem Weg nach Norden wird er abgelenkt, weil sich unter ihm die Erde weiterdreht. Der Wind bildet dabei eine wellenförmige Bewegung aus. Diese Wellen umströmen die gesamte Erde zwischen dem 40. und 60. Breitengrad. Dabei entstehen Windgeschwindigkeiten von bis zu 500 Stundenkilometern.