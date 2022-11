Klima-Kleber: Mehr Schaden als Nutzen?

Klimaforscher Latif kritisiert "Letzte Generation"

Der Meteorologe und Klimaforscher Mojib Latif befürchtet, die Aktionen der "Letzten Generation" würden die Gesellschaft nicht nur polarisieren, sondern sogar spalten. Das wiederum könnte am Ende der Klimaforschung sowie der gesamten Wissenschaft schaden. "In so einer Gesellschaft geht dann gar nichts mehr voran. Deswegen halte ich solche Proteste tatsächlich für nicht zielführend, sondern das Gegenteil", sagt Latif.

Der nach wie vor rückständige Klimaschutz sei zudem nicht auf ein Erkenntnisproblem, sondern auf ein Umsetzungsproblem zurückzuführen. Und für die Umsetzung sei die demokratisch gewählte Regierung verantwortlich, so Latif. Sollte dies mit Chaos auf den Straßen hinterfragt werden, drohten am Ende radikalisierte Verhältnisse wie in den USA. "Das sind Zustände, die wünschen wir uns hier bestimmt nicht. Und ich kann nur sagen: Wehret den Anfängen."

Mitglied des Weltklimarats: Ziviler Ungehorsam ist nützlich

Wolfgang Cramer, Mitglied des Weltklimarats und Autor bei der Organistaion "Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC), hält dagegen: Für zielführende Änderungen brauche es häufig jemanden, der sich persönlich exponiere und den Ernst der Lage darstelle. Die Klimawissenschaftler hätten 30 Jahre lang versucht, vor der Klimakatastrophe zu warnen, ohne dass die Politik und die Industrie entscheidend darauf reagiert hätten. "Nur wenige Umwälzungen in der Gesellschaft waren bisher allein durch eine reine, kalte und neutrale Argumentation möglich", sagt Cramer und verweist dabei auf Ikonen des zivilen Ungehorsams wie Mahatma Gandhi oder Martin Luther King.

"Letzte Generation": Protestgegner nicht automatisch gegen Klimaschutz

Trotz des starken Gegenwinds glaubt Klima-Aktivistin Lina Johnsen nicht daran, dass die polarisierenden Aktionen der "Letzten Generation" mehr Leute dazu bewegen könnten, sich gegen den Klimaschutz zu wenden. "Es ergibt argumentationsmäßig keinen Sinn zu sagen: Weil ich die Aktion nicht gut finde, wende ich mich jetzt vom Klimaschutz ab." Zudem würden die immer höher werdenden Repressionen zeigen, dass die Bewegung auf dem richtigen Weg sei.

Sorge vor Gewalttaten gegen Klimaaktivisten

Nils Kumkar sorgt sich dagegen um die Aktivisten der "Letzten Generation". Der Soziologe beobachtet in den vergangenen Tagen und Wochen eine immer größer werdende Taktzahl von moralischen Verurteilungen sowie von Forderungen nach strafrechtlichen Konsequenzen. Dies könnte Teilen der rechtsextremen Szene in die Karten spielen, da dort die Umweltbewegung schon seit längerem zum Feindbild aufgebaut worden sei. "Ich persönlich mache mir momentan Sorgen darüber, dass Menschen sich zu Gewalttaten gegen Klimaaktivisten angestiftet fühlen könnten", sagt Kumkar.