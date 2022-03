Kleines Tier mit wildem Namen: Der Vampirtintenfisch

"Vampyroteuthis infernalis" heißt übersetzt: Teuflischer Blutsauger. Der rund zwölf Zentimeter lange Tintenfisch ernährt sich aber ausschließlich von Plankton und ist völlig harmlos. Jedoch hat der "Vampirtintenfisch" Besonderheiten, die Wissenschaftler interessieren.

Tintenfisch mit zehn Armen

Das Besondere an diesem Kopffüßer, erklärt Gerhard Haszprunar, Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München: Der Vampirtintenfisch hat zehn Arme. Genauer: Acht gleich große - plus zwei dünnere, längere - sozusagen klebrige Angelschnüre. Mit denen fängt er seine Nahrung. Eine seltsame Zwischenform also, denn die große Mehrheit der heute lebenden Tintenfische hat entweder zehn Arme - wie Sepia und Kalmar - oder nur acht Arme - wie der Krake.

Ur-Vorfahren aller Tintenfische?

Welche Form am gemeinsamen Ursprung dieser unterschiedlichen Tintenfisch-Gruppen stehen könnte, das zeigt ein schon vor über 30 Jahren ausgegrabenes Tintenfisch-Fossil. US-amerikanische Wissenschaftler haben es sich erst jetzt genauer angesehen: Es ist eine Art Vampirtintenfisch mit zehn, nahezu identisch geformten gleichgroßen Armen - die stammesgeschichtliche Urform sozusagen.

"Das ist schon eine Art 'Missing Link'", so Haszprunar. "Einerseits eine Bestätigung, andererseits eine Ergänzung. Auch in dieser Gruppe startet das Ganze mit zehn gleichförmigen Armen". Das rund 330 Millionen Jahre Fossil ermöglicht uns eine Zeitreise zurück zu den gemeinsamen Ur-Vorfahren aller Tintenfische.

Offenbar mehr als eine Fortpflanzung

Eine andere Besonderheit der Vampirtintenfische, die sich in Tiefen zwischen 500 und 300 Metern aufhalten, scheint die Fortpflanzung zu sein: Während gewöhnliche Tintenfische schnell wachsen, kurz leben und bei der einzigen Fortpflanzung sterben, scheint der Vampirtintenfisch zwischen Fortpflanzungs- und Ruhephasen zu wechseln. Das hat Biologe Henk-Jan Hoving, der am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel forscht, herausgefunden. "Abgesehen von Nautilus-Arten ist er der bisher einzige Tintenfisch, bei dem wir mehrerer Fruchtbarkeitsphasen nachweisen konnten", so der Wissenschaftler.