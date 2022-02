Kleiner als ein Sandkorn: Kleinste Landschnecke der Welt

Eine ganz besondere Schneckenart hat nun ein Team vom Zentrum für Agrarforschung in Budapest bei einer Forschungsreise nach Südostasien entdeckt. Auf der Suche nach Schneckenarten, die dort vorkommen, nahmen die Wissenschaftler auch Proben aus dem unter Felsen und in Höhlen angesammelten Sediment. Diese Proben wurden anschließend in einen Wasserbehälter gegeben, so dass die Steinchen zu Boden sanken und die hohlen Schneckenschalen an der Oberfläche schwammen.

Winzige Schneckengehäuse in Höhle entdeckt

Im Sediment aus der Cap-La-Höhle in Nordvietnam machte das Team eine spannende Entdeckung: In den Proben fanden sich zahlreiche winzige Schneckengehäuse, die im Schnitt nur 0,48 Millimeter hoch und 0,6 Millimeter lang waren. Damit waren sie kleiner als ein Sandkorn. Anhand der Form und Schalenmerkmale konnten die Biologen feststellen, dass diese Gehäuse von einer noch unbekannten Art stammen mussten. Diese neu entdeckte Art wurde "Angustopila psammion" getauft. Und es gibt eine Besonderheit: Mit einem Schalenvolumen von nur 0,045 Kubikmillimetern ist diese Spezies die kleinste bekannte Landschnecke der Welt. Nur aus dem Meer sind noch etwas kleinere Gastropoden bekannt.

Schneckenschale muss Platz für ein Ei bieten

"Es ist etwas ganz Besonderes, so einen Rekordhalter der Tierwelt zu entdecken – zumal dies bei der Größe natürlich nicht selbstverständlich ist“, sagt Co-Autorin Adrienne Jochum vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt. Sie gehe davon aus, dass die Größe der gefundenen Schnecke schon an der Untergrenze erwachsener Landschnecken liege. Sehr viel kleiner können die Tiere nicht werden, da es eine bestimmte Anzahl von Neuronen geben müsse, die eine Schnecke funktionsfähig machen. Ausserdem müsse die Schneckenschale auch ausreichend Platz für mindestens ein Ei bieten, so Jochum.

Kleine Größe schützt vor Fressfeinden

Das wirft die Frage auf, warum diese Schnecken so winzig sind. Eine eindeutige Antwort haben auch die Biologen noch nicht - aber: "Die winzigen Schnecken können unbesetzte Nischen nutzen. Aufgrund ihrer Größe können sie sowohl in engen Räumen nach Nahrung suchen, als auch Nahrungspartikel fressen, die für größere Tiere nicht interessant sind", erklärt Jochum. Dadurch böte die kleine Gestalt der Schnecken den Vorteil, sich vor ihren Fressfeinden zu verstecken, so Jochum.