Kleine Mondfinsternis am Samstag über Bayern zu sehen

Astronomietag: Mondfinsternis in der Sternwarte

Am 28. Oktober ist aber auch der Astronomietag 2023, und das kann selbst diese kleine Mondfinsternis zu einem schönen Erlebnis machen. Viele Sternwarten werden ihre Türen und Teleskopdeckel öffnen. Sie können sich diese Mondfinsternis also ganz genau ansehen und das in Gesellschaft und begleitet von Experten und Hobbyastronomen.

Wann ist das nächste Mal eine Mondfinsternis zu sehen?

Am 18. September 2024 können Sie das nächste Mal eine Mondfinsternis sehen, kurz vor Monduntergang, was die Bedingungen verschlechtert. Zudem ist dann der verdunkelte Anteil der Mondscheibe noch kleiner als bei diesem Mal. Von der totalen Mondfinsternis am 14. März 2025 ist bei uns leider nur der Anfang zu sehen. Doch den 7. September 2025 sollten Sie sich notieren: Von dieser totalen Mondfinsternis verpassen wir lediglich den Anfang.