Kipp-Punkte: Was unser Klima zum Kentern bringen könnte

Begleitet wurde die UN-Klimakonferenz 2021 von der deutlichen Warnung von Forschern und Aktivisten, nun den Worten auch Taten folgen zu lassen, um die Erderwärmung möglichst auf maximal zwei Grad, besser 1,5 Grad zu begrenzen. Denn werde die 1,5-Grad-Marke überschritten, bestehe ein höheres Risiko, sogenannte Kipp-Punkte zu durchlaufen – das machte unter anderem ein IPCC-Sonderbericht klar.

Die Gefahr der Kipp-Punkte im Klimasystem nimmt aber nicht nur die Wissenschaft wahr. Erst zuletzt machte eine von IPSOS Mori und der Global Commons Alliance durchgeführte Studie klar: 73 Prozent der Menschen in den G20-Ländern sind der Meinung, dass sich die Erde aufgrund menschlichen Handelns möglichen Kipp-Punkten nähert.

Kipp-Punkte: Eine kleine Veränderung im Klimasystem kann schon reichen

Diese Kipp-Punkte sind zunächst einmal Schwellenwerte in unserem Klimasystem – also die Werte, die als Ursache einer erkennbaren Veränderung für das ganze Klimasystem ausreichen. Vergleichbar mit einer Tasse, die vorsichtig immer weiter über die Tischkante hinaus geschoben wird, bis plötzlich der entscheidende Punkt, der Kipp-Punkt, erreicht wird, an dem sie zu Boden fällt. Ist ein solcher Kipp-Punkt erst einmal erreicht, sind dessen Folgen nicht mehr ohne Weiteres rückgängig zu machen und verstärken sich oft selbst noch. Und genau deshalb sind solche Schwellenwerte für unser Leben mit dem Klima so entscheidend.

Dazu der Klimaforscher Dr. Jonathan Donges vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK): "Das sind Systeme, die schon bei kleinen Veränderungen des Klimas über eine Schwelle hinweg eine sehr große qualitative Veränderung zeigen können, die dann wiederum für uns Menschen große negative Auswirkungen haben kann."

Klimaneutral bis 2045: So könnte die Energiewende noch gelingen.

Weltklima: Was sind die Kipp-Punkte oder "Tipping Points"?

Wie viele dieser Kipp-Punkt es genau gibt, darüber ist sich die Forschung uneinig. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) erweitert den Fokus auf etwa 16 Kipp-Elemente. Die Helmholtz-Klima-Initiative hingegen geht von etwa neun aus. Einig sind sich beide Institute unter anderem bei folgenden drei "Tipping Points":

Abschwächung der Atlantischen Umwälzzirkulation:

Ein möglicher Kipp-Punkt, der in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt hat, ist der Rückgang der Atlantischen Umwälzzirkulation (AMOC): Dabei handelt es sich um ein komplexes Strömungssystem, das auch den Golfstrom einschließt. Unter anderem wird dadurch warmes Wasser aus den Tropen an die Ozeanoberfläche und Richtung Norden befördert, kaltes Wasser in die Tiefe und Richtung Süden. In Westeuropa sorgt AMOC dafür, dass wir vergleichsweise milde Temperaturen haben. Erwärmt sich das Klima, wird die Umwälzzirkulation wohl durch verstärkten Süßwassereinstrom gestört und verlangsamt. Das kann gravierende Auswirkungen auf marine Ökosysteme haben und führt möglicherweise zu einem weiteren Ansteigen des Meeresspiegels.