Kinderlähmung: Der Kampf gegen Polio geht weiter

Poliomyelitis, besser bekannt als Kinderlähmung oder Polio, ist eine grausame Krankheit. Jahrhundertelang war sie in Europa weit verbreitet und ist bis heute nicht heilbar. Die einzige Möglichkeit, sich zu schützen, ist die Impfung.

Welche Impfstoffe gibt es?

Gegen Polio gibt es sowohl einen Totimpfstoff (IPV = inaktivierte Polio-Vakzine) als auch einen Lebendimpfstoff (OPV) = orale Polio-Vakzine). Beide Impfstoffe haben Vor- und Nachteile.

Der IPV-Impfstoff: Er wird injiziert und sorgt dafür, dass die Impflinge schützende Antikörper gegen Polio aufbauen und so vor den schwerwiegenden Folgen einer Infektion geschützt sind. Allerdings kann es trotzdem zu einer Infektion kommen – zum Beispiel durch Polio-Viren, die über verunreinigtes Trinkwasser aufgenommen werden. Für die Geimpften ist das in der Regel unproblematisch, da sie symptomlos bleiben oder nur leichte Symptome haben. Allerdings vermehren sich die Erreger und werden über den Darm ausgeschieden – und können so ungeimpfte Personen anstecken.

Der OPV-Impfstoff: Der orale Impfstoff enthält spezielle, abgeschwächte Viren aller drei Wild-Typen der Polio und hat den Vorteil, dass er sehr gut wirkt, wenig kostet und einfach zu verabreichen ist. Deshalb wird er in Ländern verimpft, in denen Polio noch eine Rolle spielt. In Polio-freien Ländern wird dieser Impfstoff in der Regel nicht mehr verwendet. Nach der Gabe des oralen Impfstoffs, bei denen die Impflinge die abgeschwächten Viren per Schluckimpfung bekommen, können sie die Impfviren einige Wochen lang über den Stuhl ausscheiden. Die Impfviren werden so über Schmierinfektionen von anderen Kontaktpersonen aufgenommen und können einerseits zu einer "passiven" Immunisierung der Kontaktperson führen, sodass diese auch einen Impfschutz erhalten. Anderseits kann in seltenen Fällen aber auch eine Erkrankung hervorgerufen werden. Denn sie können bei Menschen, die nicht ausreichend oder gar nicht geimpft sind, lange zirkulieren, ohne, dass sie sich bemerkbar machen. Doch mit der Zeit können die Viren mutieren und wieder Krankheitssymptome hervorrufen.

Wieder Kinderlähmung in einst Polio-freien Gebieten

Durch diese Mechanismen – die Verbreitung von Polioviren oder Impfviren durch Schmierinfektionen - kann es auch in Ländern zu Poliofällen kommen, die eigentlich als Polio-frei gelten – zum Beispiel die USA, Großbritannien und die Ukraine. In London wurde im August 2022 eine Impfkampagne gestartet. Im Bundestaat New York erkrankte ein Mann und es konnten dort und in vier weiteren Counties Polioviren im Abwasser nachgewiesen werden. Zugleich ist die Impfquote dort stellenweise sehr gering und liegt bei 60 Prozent, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI). New York hat am 9. September 2022 den Katastrophenfall ausrufen lassen, weil es eine Verbreitung der Polio-Viren befürchtet. Die Bürger werden deshalb aufgerufen, sich impfen zu lassen. Denn eigentlich galten die USA schon seit Jahrzehnten als Polio-frei. Impfmüdigkeit wird dafür verantwortlich gemacht, dass das Virus sich wieder verbreiten kann.