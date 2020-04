Kinder und Corona: Von der Natur geschützt oder Virenschleudern?

Um zu entscheiden, ob und wie Schulen während der Corona-Pandemie wieder geöffnet werden können, ist eine der wichtigsten Fragen: Welche Rolle spielen Kinder im Infektionsgeschehen des neuen Coronavirus?

Die schnelle Antwort: Man weiß es nicht. Wie bei fast allen Fragen rund um das Virus SARS-CoV-2 ist es zu früh für eine wissenschaftlich fundierte Antwort. Es fehlen ausreichende Studien, und die wird es auch so schnell nicht geben.

Infizieren sich Kinder weniger leicht mit dem Coronavirus?

Was man bislang beobachtet ist, dass Kinder, vor allem unter 10 Jahren, offenbar seltener an der vom Coronavirus übertragenen Krankheit Covid-19 erkranken oder sehr milde bzw. kaum Symptome zeigen. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht trotzdem mit dem Virus infiziert sein könnten oder ihn sogar verbreiten.

Bisher gibt es nur einzelne, kleinere Studien zum Infektionsgeschehen bei Kindern, und diese widersprechen sich leider auch noch.

Eine Studie in Island, Mitte April im Fachmagazin The New England Journal of Medicine veröffentlicht, testete mehr als 9.000 Personen, die entweder aus Risikogebieten kamen oder typische Symptome zeigten, auf das Coronavirus und fand einen deutlichen Unterschied zwischen Kindern unter 10 Jahren und älteren Personen: Während nur 6,7 Prozent der Kinder positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, waren bei allen Personen über 10 Jahren 13,8 Prozent mit Corona infiziert.

Bei einer Studie in der chinesischen Stadt Wuhan, die Ende April im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht wurde und knapp 400 mit Corona infizierte Personen und fast 1.300 ihrer Kontaktpersonen untersuchte, waren Kinder dagegen statistisch unauffällig: Sie seien entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung ebenso häufig infiziert gewesen, auch wenn schwere Symptome bei ihnen unwahrscheinlicher seien.

In Baden-Württemberg startet gerade eine Studie zu genau dieser Frage, bei der in rund 2.000 Haushalten Kinder und Elternteile auf das Coronavirus getestet werden sollen. Besonders interessiert sind die Forscher dabei an Kindern, die in der Notbetreuung sind oder waren, da diese womöglich mehr Kontakt zu anderen Kindern hatten. Von dieser Studie gibt es noch keine Ergebnisse.

Für Prof. Eva Rehfuess, die an der LMU in München den Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung leitet, reichen diese Studien nicht aus, um gesicherte Aussagen darüber zu machen, ob und welche Rolle Kinder in dieser Pandemie spielen.

Aktuelle Entscheidungen über Schulschließungen oder -öffnungen können daher nur auf Modell-Rechnungen zu Epidemien oder aus Erfahrungen mit anderen Epidemien beruhen. Denn zu früheren Erregern wie dem der Schweinegrippe gibt es Studien dazu, wie sich Schulschließungen ausgewirkt haben und welche Maßnahmen besonders erfolgreich waren.

Am Lehrstuhl von Rehfuess wurden bisherige Studien und Erfahrungen zu Schulschließungen und -öffnungen bei anderen Epidemien ausgewertet und in einem Factsheet zusammengefasst.