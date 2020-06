Killer-T-Zellen entscheidend für Krankheitsverlauf bei Corona?

Es ist nur eine sehr kleine Studie, doch sie könnte sowohl für die Prognose des Krankheitsverlaufs als auch für einen therapeutischen Ansatz wertvolle Informationen liefern: Chinesische Forscher haben in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum in Essen das Blut von vierzig Covid-19-Patienten aus Wuhan auf Immunzellen untersucht. Die besonders schwer am Coronavirus erkrankten Patienten zeigten dabei alle eine signifikante Verringerung von Killer-T-Zellen im Blut, den weißen Blutkörperchen, die für die Zerstörung erkrankter Körperzellen zuständig sind.

Auch an einzelnen Patienten in Deutschland habe sich das nachweisen lassen, bekräftigte Ulf Dittmer, Leiter der Virologie der Uniklinik Essen und Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie, der an der Studie beteiligt war. Allerdings lasse sich die Studie derzeit dank niedriger Infektionsraten in Deutschland nicht vertiefen.