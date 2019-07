Zu der Zeit, als bei uns in Nordeuropa die Neandertaler und Homo sapiens mit riesigen Mammuts kämpften, lebten auch in Australien gigantische Tierarten. Das Riesenbeuteltier "Diprotodon" gehörte dazu: bis zu vier Meter lang, zwei Meter Schulterhöhe und drei Tonnen Gewicht, das größte Beuteltier, das je gelebt hat.

Riesenbeuteltier sah einem Wombat ähnlich

Jetzt haben Archäologen aus Australien einen besonders gut erhaltenen Kieferknochen untersucht. Er ist 50 Zentimeter lang und gehörte zu einem Jungtier. Die ältesten Funde des Tiers sind 1,8 Millionen Jahre alt.

"Die Tiere haben wahrscheinlich ähnlich wie heutige Wombats ausgesehen." Matthew McCurry, Kurator Australian Museum, Sydney

Der Name "Diprotodon" leitet sich aus dem Griechischen ab, von den zwei großen Schneidezähnen im Unterkiefer, die etwas nach vorne stehen ("di" steht für "zwei", "proto" bedeutet "erste" und "odon" ist "Zahn"). Im Oberkiefer sind noch drei so auffällige Schneidzähne. Weil die Füße der Diprotondons nach innen gedreht sind, wie beim heutigen Wombat, werden sie auch als "Riesenwombat" bezeichnet. Äußerlich kann man sie auch mit Nilpferden oder Nashörnern vergleichen, aber vermutlich hatten sie ein dunkles Fell.

Gut erhaltener Kieferknochen des Riesenwombats

Der jetzt gefundene Kieferknochen ist deshalb besonders wertvoll, weil er am Stück geblieben ist, sagt Matthew McCurry.

"Es ist so, dass nur wenige Tiere in Fossilien umgewandelt werden, die wir heute finden können. Und selbst wenn sie überdauern, brechen Fossilien oft auseinander und wir haben nur Bruchstücke. Wir finden selten einen Kieferknochen am Stück." Matthew McCurry, Kurator Australian Museum, Sydney

Erst Ende Juni hatten Arbeiter den versteinerten Knochen im australischen Bundesstaat New South Wales entdeckt. Sofort wurde dann das Australian Museum in Sydney informiert, deren Archäologen das Fossil dann fachgerecht geborgen und untersucht haben. Wo genau der Fundort ist, wird geheim gehalten, denn in der Region vermuten die Forscherinnen und Forscher noch viele weitere Fossilien. Früher war dort vermutlich ein Flussgebiet, dass die Bildung von Fossilien erst ermöglicht hat.