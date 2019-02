Kicken für mehr Grips: Fußball unterstützt den Schulerfolg

"Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien" - Fußballzitate wie dieses hier von Andi Möller prägen das Bild, dass Fußball und Intelligenz nicht so ganz zusammengehen. Gerade Bundesliga-Vereine achten jedoch inzwischen auf den Schulerfolg ihrer Nachwuchsspieler.

Aktuell zeigt eine Studie der Uni Würzburg, dass viel Fußball mit besseren Schulnoten einhergeht. Der Bildungsforscher Heinz Reinders betont, dass Eltern Schulstress durch viel Sport begegnen sollten.

"Wir können in unserer Studie bei Nachwuchstalenten zeigen, dass intensiver sportlicher Ausgleich am Nachmittag mit besseren Schulnoten einhergeht." Heinz Reinders, Bildungsforscher

Bessere Noten in Mathe und Deutsch

Die Würzburger Forscher haben bei insgesamt 235 Vereinsfußballerinnen und -fußballern im Alter von 15 und 16 Jahren die wöchentliche Sportzeit sowie die Schulnoten erhoben. Jugendliche mit intensiver sportlicher Aktivität haben demnach sowohl in Mathematik als auch in Deutsch bessere Noten. Während Jungen mit wenig Sport am Nachmittag in Mathe die Durchschnittsnote 3,5 erzielen, erreicht die Gruppe der Intensivsportler die Note 2,9. Junge Fußballerinnen schaffen in Mathe eine 2,3 und sind damit den weniger sportlich aktiven Mädchen um eine halbe Note voraus. Das entspricht in etwa dem Wissen eines halben Schuljahres.

Auch in Deutsch zeigen Spielerinnen und Spieler mit intensivem Sport in der Freizeit deutlich bessere Leistungen. Und es zeigen sich schon Unterschiede, wenn wöchentlich mehr oder weniger als fünf Stunden Sport getrieben werden.

Sport begünstigt die Intelligenzentwicklung

Als Erklärung sehen die Forscher, dass Sport und Bewegung in der Kindheit die Intelligenzentwicklung fördern. Intensives Fußball-Training schult zudem die Agilität, also die Kombination aus schneller Auffassungsgabe und Bewegungsschnelligkeit. Im Sport erlebten die Schüler auch schneller Erfolge und lernen Teamgeist, beides sei enorm förderlich für eine gesunde Entwicklung, so die Forscher - und das könnte man auch als Erwachsener nachvollziehen.

"Und sind wir mal ehrlich: Welcher Elternteil möchte nach acht Stunden im Job noch einen Anruf vom Chef bekommen und weitere Aufträge erledigen? Den Kindern geht es nicht anders, es muss auch mal Schluss sein mit schulischem Leistungsstress." Heinz Reinders, Bildungsforscher, und bekennender Fußball-Fan