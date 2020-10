Kick-Starts für soziales Lernen bei Autismus

Autismus frühzeitig erkennen

Autismus ist nicht heilbar, aber mit entsprechenden Therapien können Symptome gemildert werden. Gerade bei Kindern wird Autismus meist erst zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr diagnostiziert. Das ist jedoch zu spät, um die Krankheit erfolgreich zu behandeln. Deshalb ist eine frühzeitige Diagnose besonders wichtig. Die Symptome im Kleinkindalter bereits zu erkennen, das ist für erfahrene Experten und Expertinnen trotzdem nicht einfach. Am Autismus-Forschungszentrum der Universität Frankfurt versuchen Wissenschaftler mit unterschiedlichen Methoden, Autismus früher zu entdecken. Denn je früher eine Diagnose zutrifft, desto eher kann eine Behandlung beginnen und sich die Chancen auf Erfolge deutlich verbessern. Eine Methode zur Früherkennung erhoffen sich die Wissenschaftler an der Uniklinik Frankfurt durch die Analyse von Augenbewegungen.

„Was wir herausfinden möchten, ist, wie sich das Auge bewegt, und zwischen Kindern mit Autismus und ohne Autismus scheint es da bestimmte Unterschiede zu geben. Wir wissen beispielsweise, dass Kinder mit Autismus viel weniger auf soziale Reize schauen, wie emotionale Gesichter oder auch biologische Bewegungen – das wissen wir sehr gut. Was wir noch nicht so gut wissen ist, warum das Ganze der Fall ist.“ Dr. Nico Bast, Autismus-Forschungszentrum, Uniklinik Frankfurt

Analyse der Augenbewegungen

Erste Ergebnisse ihrer Studie zeigen, dass Kinder mit Autismus beim Betrachten von Gesichtern oder Formen länger einen bestimmten Punkt fixieren. Sie können ihre Aufmerksamkeit nicht so schnell verändern, weil ihnen der Blick für das große Ganze fehlt. Die Forscher testen mit Kleinkindern im Alter von zwei bis drei Jahren, wie sie auf einem Bildschirm Figuren und Gesichter betrachten. Was spricht sie besonders an und wo bleibt ihre Aufmerksamkeit am längsten haften? Mit einem Eye-Tracker werden die Augenbewegungen des Kindes verfolgt und aufgezeichnet. Die Forscher erhoffen sich mit dieser Methode, Autismus bei Kindern vor dem dritten Lebensjahr besser erkennen zu können.