Ratten und andere Überraschungen: Keine Speisereste ins WC

Aus altem Brot kann man Semmelknödel oder Roggen-Zwieback machen, Blaukrautsalat kommt beim zweiten Mal als gekochtes Blaukraut auf den Tisch und gekochte Nudeln kann man einfrieren oder anbraten. Aber auch wenn man sich redlich bemüht – manchmal muss man Essensreste wegwerfen. Wohin dann damit? Je nach Kommune und Art der Speisereste kommt dafür die Bio- oder die Restmülltonne, eventuell auch der private Komposthaufen in Frage. Aber auf keinen Fall die Toilette.

Das gibt´s wirklich: Ratte in der Kloschüssel

Morgens um sieben klingelt das Telefon im Büro von Wolfgang Schramm. Er ist der Chef einer Schädlingsbekämpfungsfirma in Lauben bei Kempten. Eine ältere Dame, der man die Aufregung anhört, ist am anderen Ende der Leitung. Sie ruft an, weil sie eine Ratte in ihrer Kloschüssel entdeckt hat. Vor lauter Schreck und weil sie sich nicht anders zu helfen weiß, hat sie den Klodeckel runtergeklappt und die Spülung betätigt. Immer wieder. Solang bis sie die Ratte nicht mehr Strampeln und Platschen hört.

Der Test mit der Wurstscheibe

Eine Ratte in der Toilette – hat sie sich einfach nur verlaufen? Ein einmaliger Zwischenfall? Schädlingsbekämpfer Wolfgang Schramm aus dem Oberallgäu erzählt, er habe der Dame empfohlen, die Probe zu machen. Bevor sie abends ins Bett geht, soll sie eine Scheibe Wurst in die Kloschüssel legen. Am nächsten Morgen ruft die Frau wieder im Schädlingsbekämpfungsbetrieb an und sagt: "Die Wurst ist weg."

Ratten suchen nach den Futterquellen

Wenn das Futter immer wieder aus der gleichen Richtung kommt, gehen die Ratten dem Fressen entgegen. Das Ziel: Freie Bahn bis zum Futterklo. Unter Umständen beißen die Ratten dafür sogar Rückstauklappen kaputt, so Jochen Meissner von der Stadtentwässerung in Neu-Ulm. Kaputte Rückstauklappen bringen im Fall von Rohr-Verstopfungen oder Hochwasser erhebliche Folgeschäden mit sich.

Essensreste gehören in keinem Fall ins WC

Wer in der Toilette keine Ratte treffen will, sollte Speisereste nicht ins Klo schütten. Die Speisereste können auch die Gewässerqualität beeinträchtigen, weil sie die Kläranlage mit zusätzlichem Stickstoff und Phosphor belasten. Gammelige Nudelsuppen, Hackfleischsoßen, Kartoffelsalat und das, was auf dem schlampig ausgegessenen Teller liegt, gehören in die Biotonne oder in den Restmüll. Wohin genau, das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich.

In manchen Kommunen darf fast alles, was verrottet, in den Biomüll

Alle Lebensmittelabfälle dürfen in die Biotonne - außer rohes Fleisch und roher Fisch, weil sie Krankheiten übertragen könnten, und Fett. Diese Regelung gilt zum Beispiel in der Stadt Neu-Ulm. Die einzelnen Gemeinden und Landkreise – je nachdem, wer für die Abfallbeseitigung zuständig ist - unterscheiden sich allerdings zum Teil erheblich in den Vorgaben. Das hängt unter anderem auch davon ab, ob der Biomüll kompostiert oder in der Biogasanlage vergärt wird. Verbindliche Informationen findet man auf den Internetseiten der Kommunen oder bei der Abfallberatung der Gemeinde.

Eintopf oder Gulasch können nicht einfach so in die Tonne

Weder in der Biotonne noch in der Restmülltonne soll es zu nass werden. Deswegen empfiehlt es sich, den alten Eintopf oder andere nicht mehr genießbare Suppen durch ein feines Sieb zu gießen und die Feststoffe eingepackt in Zeitungspapier in die Tonne zu werfen. Oder man gießt die Speisereste in einen alten Kunststoffbehälter oder eine stabile Plastiktüte, verschließt sie dicht und stellt sie in die Restmülltonne. Auf den häuslichen Kompost sollten Speiseabfälle nur, wenn sie roh und ungewürzt sind. Also auch kein übrig gebliebener Gelbe-Rüben-Salat.

Eine Fritteusen-Ladung Öl bringt man am besten zum Wertstoffhof

Öl aus der Fritteuse und Schweineschmalz sollte man zum Wertstoffhof bringen, rät Marie-Fotini Michailidis, Abfallberaterin der Stadt Neu-Ulm. Am besten in einer alten Blechdose oder einem anderen dichten Behälter. Kleine Mengen Fett, den Rest, der nach dem Schnitzel Braten noch in der Pfanne ist, kann man mit einem Küchenpapier oder einem alten Fetzen Stoff trocken auswischen und dann in den Restmüll werfen.

Fett richtet in der Kanalisation Schäden an

Erkaltetes Fett – wenn es nicht von Ratten gefressen wird - kann sich in den Abwasserrohren im Haus festsetzen und den Querschnitt verkleinern. Es beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit der Kläranlage und kann vor allem in der Abwasserkanalisation zu Schäden führen, so Jochen Meissner, der Chef der Stadtentwässerung in Neu-Ulm. In Pumpen können Speisefette die Armaturen angreifen, außerdem ist ein Fettbesatz hinderlich bei Wartungsarbeiten.

Essensreste wirft man auch nicht ins Gestrüpp

Ungenießbare Pausenbrote , der Rest vom Döner oder die in Ketchup ertränkten Pommes gehören natürlich auch nicht in die Hecke vom Schulhof, auf den Grünstreifen am Fahrbahnrand oder unter die Bank an der Bushaltestelle, sondern in bereitstehende öffentliche Mülleimer. Oder man packt die Reste ein und entsorgt sie daheim. Wer Ratten sieht, sollte das bei der Gemeinde melden. Dann wissen die Mitarbeiter vom Bauhof, wo es sich besonders lohnt, Köderstationen mit Rattengift auszubringen. Doch noch effizienter als Ratten zu jagen ist das Ungeziefer nicht zu füttern.