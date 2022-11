Keine Angst vor nassen Feldern – Wann kommt die Hilfe fürs Moor?

In Arbeit: Gebrauchsanleitung für Paludikultur

Der Wasserstand auf den wieder vernässten Flächen kann gesteuert werden. Das Optimum für den Klimaschutz wäre ein Wasserstand eine Handbreit unter der Bodenoberfläche. Zur Ernte wird er ein paar Tage im Voraus abgesenkt, damit die Maschinen überhaupt aufs Feld können. Doch heuer war es auch auf den wieder vernässten Flächen trocken und der Wasserstand hat das Klimaschutz-Optimum nicht erreicht.

Die Ernte ist damit verhältnismäßig einfach gewesen, die Landwirte konnten zum Teil mit normalen Traktoren aufs Feld. Annika Woortman von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft: "Aber das ist nicht Norm und davon sollte man nicht ausgehen. Also in nassen Jahren ist das wirklich sehr schwierig." Unter Umständen braucht man dann ein Raupenfahrzeug oder andere Spezialtechnik. Die noch ungelösten Fragen zur Landwirtschaft auf wieder vernässten Böden will die Landesanstalt klären und in den nächsten Jahren eine Gebrauchsanleitung für die Paludikultur herausgeben.

Paludikultur: Ein Minusgeschäft für die Bauern – wenn der Klimaschutz nicht bezahlt wird

Weidehaltung oder der Anbau von extensiven Futtergräsern und nachwachsenden Rohstoffen: Auf wieder vernässten Flächen haben die Bauern viele Möglichkeiten, die alle eine Gemeinsamkeit haben: Sie rechnen sich nicht. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Die Bilanz sieht jedoch ganz anders aus, wenn man die Klimaschutzleistung miteinkalkuliert.

Anja Schumann, Agraringenieurin bei der Arge Donaumoos hat folgende Posten angesetzt: Durch die Wiedervernässung wird der CO2-Ausstoß um 10 bis 30 Tonnen pro Hektar und Jahr reduziert. Das Umweltbundesamt setzt die Kosten, die der Gesellschaft durch eine Tonne CO2- Ausstoß entstehen, auf gut 180 Euro an. "Und das haben wir jetzt ein bisschen umgerechnet, eigentlich müsste der Landwirt nur für das Wasserstandsanheben 2.000 Euro bekommen pro Hektar."

Landwirt Jochen Krauß: Offen für nasse Böden

Landwirt Jochen Krauß aus Günzburg-Riedhausen ist der Eigentümer der Versuchs-Flächen. Er hat sich bereit erklärt, sie wieder vernässen zu lassen. Der Nebenerwerbslandwirt, der Alpakas und Pferde hält, pflichtet Anja Schuman bei. 2.000 Euro pro Hektar und Jahr hält er für einen angemessenen Preis für die Wiedervernässung. Dabei sei es entscheidend, dass das Geld mindestens zehn Jahre lang bezahlt werde.

Warum er einen Teil seiner Flächen wieder vernässen lassen hat? Er wollte wissen, was passiert, wenn das Moor wieder vernässt wird und welche Folgen es für den Landwirt hat. "Mir stinkt das, wenn man sagt, man täte und man sollte und man könnte." Wer es nicht ausprobiere, sei hinterher vielleicht zu spät dran.

Biogas und Verbrennen sind nur Notlösungen

Auf den Weg bringen müssen die Paludi-Pioniere nicht nur die Anbauverfahren, sondern auch die Verwertungsmöglichkeiten. Direktvermarktung und einfach mal im kleinen Stil anfangen, das funktioniert vielleicht bei Wasserbüffeln, wo man Grillwurst und Gulasch verkaufen kann. Bei Rohrglanzgras und Seggen geht das auf keinen Fall. Der Ertrag kann bei bis zu zehn Tonnen Trockensubstanz pro Hektar liegen.

In Malchin in Mecklenburg-Vorpommern beheizt man mit dem Aufwuchs von wieder vernässten Mooren zwei Schulen und fast 500 Wohnungen. Untersuchungen zufolge kann man in Biogas bis zu 20 Prozent des Maissubstrats durch Paludipflanzen ersetzen, ohne dass die Energieausbeute zurückgeht. Doch die energetische Verwertung ist für die Arge Donaumoos nur eine Notlösung.

Terrassenbeläge und Möbelbaustoff

Aus den Paludi-Kulturen sollen später mal verschiedene Produkte entstehen, damit die Landwirte nicht von einem Abnehmer abhängig sind. Die Arge Donaumoos hat deswegen zum Beispiel schon Dämmplatten, Innenwand-Module, Terrassenbeläge und Möbel aus Rohrglanzgras und Seggen produzieren lassen. Das Problem dabei, so Anja Schumann: Die Verarbeitungsfirmen befinden sich zum Beispiel in Holland und Tschechien. "Also wir müssen versuchen, diese verarbeitenden Techniken zu uns nach Deutschland zu bekommen."

Die Paludikultur als Motor für die regionale Wirtschaftsentwicklung? Das klingt vielversprechend. Doch die Versuchsflächen sind zwar zu groß für den Labormaßstab, andererseits jedoch zu klein für die industrielle Verwertung. Deswegen will die Arge die Versuchsflächen so stark ausweiten, dass man dazu eine ordentlich große Verarbeitungslinie braucht. "Da sind wir gerade sehr am Forschen", sagt Anja Schumann. Immerhin signalisiere die Bauindustrie ein großes Interesse an Paludi-Baustoffen.

Moorschutz braucht Kümmerer und Rückenwind aus den Behörden

Vielleicht sollte man nicht nur Studierende der Agrarwissenschaften mit Bachelor- und Masterarbeitsthemen ins Moor holen, sondern auch Kommunikationswissenschaftlerinnen und Grafikdesigner – die rausfinden, welche Informationsmaßnahmen und Kampagnen den Moorschutz voranbringen.

Vielleicht braucht es auch strukturelle Veränderungen in den Behörden. Den Eindruck hat Anja Schumann, Agraringenieurin bei der Arge Donaumoos. Politik, Landschaftspflegeverbände und Landwirte hätten die Zeichen der Zeit erkannt. "Und wer dazwischen ist, ist der große Verwaltungswasserkopf, der einfach zu eingefahren ist." Für Stefan Köhler vom Bayerischen Bauernverband ist entscheidend, dass die Landwirte eine Moor-Ansprechperson in der Region haben, zu der sie Vertrauen aufbauen können. "Man bräuchte n´Kümmerer vor Ort, der auch die regionalen Besonderheiten kennt." Und natürlich so viel Geld, dass es sich für die Landwirte rentiert, Klimawirte zu werden.

Das bestreitet keine der beteiligten Seiten und es ist auch allen klar, dass die bisherigen Moorschutz-Maßnahmen nicht attraktiv waren. Daher herrscht Stillstand beim Moorschutz.