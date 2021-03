Karten aus dem All für sicheres autonomes Fahren

Neben den Koordinaten müssen die kognitiven Leistungen, die der Mensch beim Autofahren einbringt, von Sensoren übernommen werden. Wie zum Beispiel von Radar, Kamera und Laser-Scanner. Diese Sensoren geben Auskunft über das Verkehrsgeschehen: Wo sind die Fahrbahnmarkierungen, Leitplanken oder andere Verkehrsteilnehmer. Über GPS kann lokalisiert werden, wo sich das Fahrzeug gerade befindet. Nur so könnte ein Fahrzeug autonom Fahren.

Navis und Sensoren alleine sind zu ungenau

Die Genauigkeit von Navigationssysteme reicht aber nur soweit, um einen Weg von A nach B zu finden. Sie sind nicht so präzise und zuverlässig, um exakt angeben zu können, auf welcher Fahrspur sich das Auto gerade befindet. Vor allem können sie nicht vorhersagen, was hinter einer Kurve kommt, um eventuell rechtzeitig abzubremsen. Eine neue Entwicklung mit hochauflösenden Karten, die der Computer im Fahrzeug direkt verarbeitet, kann diese Informationen in Zusammenspiel mit den Sensoren liefern.

Hochauflösende Karten geben exakte Positionen

Diese sogenannten DriveMark-Karten sind detaillierte Straßenkarten die Fahrbahnbegrenzungen exakte Koordinaten zuweisen können und mit den Positionsinformationen der Sensoren abgleichen. So kann das Fahrzeug die Spur genau einhalten und weiß frühzeitig, wann ein Wechsel auf eine Abbiegespur wirklich möglich ist. Die Daten stammen von Satelliten von über 500 km aus dem All, die am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen ankommen und dort für diese hochauflösenden Straßenkarten genutzt werden.

Informationen liefern Satelliten aus dem All

Der Wissenschaftler Hartmut Runge und sein Team haben diese DriveMark-Karten entwickelt. Das DLR arbeitet eng mit der Industrie zusammen. Noch sind sie in der Entwicklungs- und Erprobungsphase. Sie möchten mithilfe von Satelliten und Fernerkundungstechnologie die Produktionsmethoden für die hoch aufgelösten Karten entscheidend verbessern, so dass sicheres autonomes Fahren möglich wird.

"Im Gegensatz zu herkömmlichen Navigationskarten liefern wir Karten in denen sich das Auto in seiner Umgebung orientieren kann. Objekte die es mit dem Radar, Lidar und den Kameras gut erkennen kann, verorten wir in unseren Karten mit wenigen Zentimeter Genauigkeit. Das Auto erkennt diese Landmarken, wie wir sie auch nennen und kann dann mit den Sensoren Winkel und Entfernungen zu diesen Objekten messen und über Triangulation die eigene Position immer bestimmen." Hartmut Runge, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhoffen

Straßenschilder und Beleuchtungsmasten sind markante Orientierungspunkten

Eine Triangulation, wie sie auch bei den DriveMark-Karten zum Einsatz kommt, wird in der Vermessungstechnik angewendet. Damit werden die Abstände durch einen Dreieckswinkel berechnet. Die Landmarken geben die Orientierung und liefern die exakten Koordinaten. Diese Landmarken sind markante Objekte, wie Schilder, Beleuchtungsmasten und Hydranten. Auf den Satellitendaten sind sie weiße Punkte, die aufgrund der Rückstrahlung über die Radaraufnahmen entstehen. Sie bilden ein Netz von Referenzpunkten und sind die Grundlage für die digitalen Straßenkarten. Mit künstlicher Intelligenz werden die empfangenen Daten zu Karten übersetzt.