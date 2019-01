Woran starb Karl der Große?

Karl der Große, der im 8. Jahrhundert lebte (zwischen 742 und 748 bis 814), gilt als Schlüsselfigur der mittelalterlichen Geschichte und als einer der ersten Herrscher, die Kontinentaleuropa vereinigten. Bestattet wurde er am 28. Januar 814 in Aachen. Sein Grab in der Pfalzkapelle beziehungweise dem Aachener Dom wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder von Herrschern geöffnet und die Gebeine umgebettet. Dass überhaupt noch Überreste des mittelalterlichen Herrschers zu finden sind, ist der Bearbeitung des Leichnams zu verdanken. Im Mittelalter gab es zwar keine professionellen Einbalsamierer, aber die Leiche Karls des Großen wurde mithilfe einer großen Menge aromatischer Gewürze mumifiziert.

Letzte Autopsie Karls des Großen 1988

Der Duft der aromatischen Gewürze war bei der letzten Graböffnung im Jahr 1988 verflogen. Den Wissenschaftlern schlug ein bestialischer Gestank entgegen. Im Grab lagen 94 Knochen und Knochenfragmente - auf roter Seide, fein säuberlich aufgereiht und mit einem roten Band oder Goldfäden angebunden. Überrascht waren Anthropologe Joachim Schleifring und seine Kollegen von einem kleinen Seidensäckchen, das auch im Grab lag. Es enthielt mumifiziertes Gewebe, vermutlich Muskulatur, sagt Mumienspezialist Frank Rühli vom Institut für Evolutionäre Medizin an der Universität Zürich.