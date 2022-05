Kann die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen?

Weiterer wichtiger Faktor im Krieg: die Moral

Die Stärke der ukrainischen Armee generiert sich jedoch nicht nur aus den Informationen, die sie über die eigene Aufklärung und die aus dem Ausland erhält. Wie Wolfgang Richter, Oberst a.D., festhält, sind die Ukrainer "voll motiviert" und "gut ausgerüstet". Als Russland 2014 völkerrechtswidrig die Krim annektierte, habe die Ukraine keine Kampfmoral gehabt. Russland habe die jetzige Situation dagegen "völlig unterschätzt".

Auf russischer Seite hingegen gebe es dieses Mal keine Kampfmoral, attestiert der Militärökonom Marcus Keupp.

"Es gibt einen zynischen Spruch, der kommt noch aus der Zarenzeit: Das einzige, was Russland im Überfluss hat, sind Menschen." Marcus Matthias Keupp, Militärökonom

Die Umgangskultur in der russischen Armee sei grundsätzlich anders als in westlichen Armeen und wenn mit Menschenleben so umgegangen werde, brauche einen die fehlende Kampfmoral nicht zu wundern, so Keupp weiter in seiner Analyse.

Russlands kapitale Fehler im Krieg gegen die Ukraine

Bei der Frage danach, ob und welche kapitalen militärische Fehler die russische Führung um Putin in der Kriegsführung begangen hat, führt Militärexperte Thomas Wiegold im Gespräch mit BR24 für "Possoch klärt" eine Vielzahl von Gründen an. Angefangen, dass die russischen Streitkräfte damit gerechnet hätten, "das wird ein Spaziergang, wir werden als Befreier begrüßt – eine ganz große Fehlkalkulation".

Weiterhin habe Russlands Armee "handwerkliche Fehler" sowie "taktische Fehler auf militärischer Ebene" begangen. Als Beispiel führt Wiegold russische Panzer an, die ohne Sprit liegen geblieben sind, weil der Nachschub von Treibstoff und Ersatzteilen nicht gesichert war.

Militärökonom Keupp ergänzt noch "das alte Problem Korruption". Ein Teil des Budgets, das zur Instandhaltung etwa vorgesehen ist, wandere einfach in die Taschen von lokalen Kommandeuren oder Politikern. Es gebe zudem etliche Beispiele, in denen russische Offiziere Treibstoff auf dem Schwarzmarkt verkauften, um damit zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Ist eine Gegenoffensive der Ukraine möglich?

Daher stellt sich Beobachterinnen und Beobachtern nun die Frage: Kommt es vielleicht sogar zur großen Gegenoffensive der Ukraine, zur Rückeroberung der von den Russen besetzten Gebiete? Carlo Masala, Sicherheitsexperte von der Universität der Bundeswehr, geht im Podcast "Die Lage" des "Stern" davon aus, dass diese ukrainische Gegenoffensive im Juni kommen werde.

Ob die Ukraine damit eine reale Chance hat, ihr eigentliches Staatsgebiet zurückzuerobern, dürfte auch davon abhängen, was für Material sie noch aus dem Westen bekommt, also schwere Waffen wie Artillerie, Panzer, eventuell sogar Kampfflugzeuge. Thomas Wiegold bleibt jedoch skeptisch: "Es gilt die militärische Faustregel, dass der Angreifer immer überlegen sein muss, was Personal angeht, was Materialien angeht." Und dass die Ukraine den russischen Streitkräften zahlenmäßig so überlegen sein wird, hält Wiegold für unwahrscheinlich.

Militärökonom Keupp hält es hingegen für durchaus denkbar, dass die Ukraine "sämtliche Gebiete zurückgewinnt". Jedoch dürfe man sich nicht der Illusion hingeben, dass dies von heute auf morgen passiere: "Es wäre sicher ein großer und lang andauernder Abnutzungskrieg."

Im Video oben erfahren Sie alles, was Sie zur Frage, ob die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen kann, wissen sollten. Diskutieren Sie gerne in den Kommentaren mit.