Kampf gegen Hitze: Städte fordern Hilfe

Mit einem lauten Surren fräst sich eine Kettensäge mitten in der Würzburger Innenstadt durch einen dicken Ast. Obwohl dieser Sommer regenreicher war als die vorangegangenen, sind viele Bäume abgestorben: "In der Stadt direkt sind es ungefähr 1.500 Bäume, die wir in den letzten Jahren entnehmen mussten", sagt Martin Heilig, der zweite Bürgermeister der Stadt.

Mit steigenden Temperaturen werden Bäume wichtiger denn je, weil sie Stadthitze effektiv abmildern: Große Exemplare verdunsten bis zu 100.000 Liter kühlendes Wasser im Jahr.

Zu wenig Hilfe von Bund und Ländern

Fällarbeiten, Pflege und tägliches Gießen: In Unterfranken, einer der heißesten Regionen Deutschlands, verursachen zunehmende Hitze und Trockenheit schon heute hohe Kosten. Diese müsse die Stadt überwiegend alleine stemmen, kritisiert Heilig: "Wir brauchen große Unterstützung vom Land und vom Bund und da sind alle Ankündigungen ganz ehrlich gesagt fast absurd gering und fast schon lächerlich."

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags Helmut Dedy sagt auf BR-Anfrage: "Der urbane Raum muss sich auf die Klimaveränderungen vorbereiten. Starkregen oder Dürreperioden werden uns in Zukunft häufiger treffen." Die Anpassung an den Klimawandel müsse müsse bundesweit gesetzlich geregelt werden.

Studie: 20.000 Hitzetote in einem Jahr

Hitze ist in Deutschland das tödlichste Wetterphänomen. Allein 2018 starben laut einer Studie, die im Fachmagazin Lancet veröffentlicht wurde, mehr als 20.000 Menschen über 65 Jahren an den Folgen von Hitze. Mit dieser Sterblichkeit liegt Deutschland laut der Studie weltweit auf Platz drei – hinter China und Indien. Die Zahl basiert auf einer Schätzung, da Hitze als Todesursache in Deutschland nicht offiziell erfasst wird. Zum Vergleich: Deutschland zählt pro Jahr rund 3.000 Verkehrstote.

Dabei ist das Hitzerisiko in Städten höher als auf dem Land, da Asphalt, Beton oder verglaste Fassaden besonders viel Wärme besonders abstrahlen. Dieser sogenannte urbane Hitzeinseleffekt tritt auch in Würzburg auf: "Im Mittel messen wir etwa drei Grad und an manchen Sommertagen sogar über acht Grad Temperaturdifferenz", sagt Klimaforscher Heiko Paeth von der Universität Würzburg.

Wärmebilder zeigen, wo das Risiko in Städten am größten ist

Um zu zeigen, wo das Hitzerisiko besonders groß ist, haben BR-Datenjournalisten Satellitendaten für zehn deutsche Städte ausgewertet. Ähnlich wie eine Wärmebildkamera messen Sensoren der Internationalen Raumstation ISS die von der Erdoberfläche emittierte Wärmestrahlung. Tagsüber heizen sich stark versiegelte, dicht bebaute, wenig grüne Regionen wie Innenstädte oder auch Gewerbegebiete besonders auf.

Am Abend und in der Nacht staut sich die Hitze dann vor allem in den Stadtzentren, während das Umland schneller abkühlt. In diesem Zeitraum ist Hitze besonders gefährlich, weil sogenannte Tropennächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken, die Regeneration des Körpers erschweren.