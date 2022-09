Kalendarischer Herbstanfang: Warum das Datum variiert

Herbstanfang ist der 21. September – oder der 22.? Oder doch der 23.? Tatsächlich gibt es eine wissenschaftlich exakte Definition für den Beginn des Herbstes. Und die steht buchstäblich in den Sternen. Weil sich die Himmelskörper aber nicht an unseren Kalender halten, ändert sich immer wieder das Datum des Herbstbeginns. Er fällt nämlich nicht, wie offenbar viele glauben, regelmäßig auf den 21. September. Der Tag wäre zwar denkbar, traf jedoch zuletzt 1935 zu. Am häufigsten beginnt der Herbst an einem 22. September. Nicht aber in diesem Jahr: Da ist es erst der 23. September.

Der Herbst beginnt mit der Tag- und Nachtgleiche

Zurück zu den Sternen bzw. Planeten: natürlich bewegen sie sich seit Ewigkeiten weitgehend konstant. Deshalb kommt es auch einmal im Jahr dazu, dass die Sonne um 12.00h mittags senkrecht über dem Äquator steht. In dem Moment, in dem sie diese gedachte Linie in Richtung Süden überschreitet, beginnt der Herbst.

Weshalb dieses Ereignis nicht jedes Jahr am selben Tag stattfindet, liegt aber nicht an den Sternen, sondern an unserem Kalender. Der geht der Einfachheit halber davon aus, dass die Erde 365 Tage braucht, um die Sonne einmal zu umrunden. In Wahrheit dauere das aber ungefähr einen viertel Tag länger, erklärt Astrophysiker Dominik Elsässer. Deshalb falle das Ereignis nach unseren Maßstäben eben auf unterschiedliche Kalendertage.

Unser Kalender würde aber völlig aus dem Ruder laufen, gäbe es die Schaltjahre nicht. Nur weil alle vier Jahre ein weiterer Tag eingefügt wird – der 29. Februar – bleibt unser Kalender zumindest annähernd genau. Aber eben nur annähernd, weshalb sich der Herbstanfang immer zwischen dem 21. und dem 23. September bewegt. In diesem Jahr hat der Herbst exakt am 23. September um 3.03 Uhr MESZ begonnen.

Trübe Gedanken: "Herbstblues" ist keine Depression

Mit dem Herbst kommt der Blues. Viele Menschen kennen das. Wenn die Tage kürzer werden und grauer, verändert das bei vielen Menschen die Stimmungslage. Denn der "Herbstblues" ist durchaus keine Einbildung. Weniger Sonne, weniger Bewegung und mangelnde Sozialkontakte können eine gewisse Wehmut auslösen. Das weiß man auch bei der Würzburger Telefonseelsorge. Doch wer trübe Gedanken hat, muss noch nicht krank sein, erklärt Ruth Belzner, Leiterin der ökumenischen Einrichtung. Dieses Phänomen habe zunächst nichts mit einer Depression zu tun. Nur wenn die Stimmung sich weiter wie auf einer Rutschbahn nach unten bewege, müsse man gegensteuern und sich Hilfe holen.

Der "Herbstblues" sei dagegen eine ganz natürliche Gemütsregung, die auch ihre positiven Seiten habe. Vorübergehender Rückzug, melancholische Gedanken und eine gewisse Trägheit können für eine Weile durchaus entspannend wirken. Und – im Gegensatz zu einer Depression – verschwinde dieser Zustand meist auch nach kurzer Zeit von selbst. Je mehr man sich an frischer Luft bewege und nach Möglichkeit Sonnenlicht tanke, desto schneller gehe das Stimmungstief vorbei.

Herbstbeginn in Würzburg: Blauer Himmel und Sonnenschein

Und zum Glück hält sich auch der Blues nicht an den Kalender. Dieser Herbstbeginn am 23. September fiel auf einen traumhaften Spätsommertag mit herrlich blauem Himmel und Sonnenschein. In Würzburg jedenfalls zog es die Menschen nach draußen. Unter den schlendernden oder Schoppen-trinkenden Passanten auf der alten Mainbrücke herrschte durchwegs Urlaubsstimmung. Selbst bei den Einheimischen. Von "Herbstblues" wollte hier niemand etwas wissen. Ja, vielleicht im November, wenn es neblig und trüb werde, dann könne die Stimmung schon mal in den Keller gehen. Aber nicht bei solch einem Bilderbuch-Wetter. Gefühlt habe der Herbst noch nicht richtig begonnen. Kalender hin oder her.