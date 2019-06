Jupiter jetzt unübersehbar hell am Abendhimmel

Er ist nur ein Planet, doch er strahlt viel heller als jeder Stern am Nachthimmel: Jupiter. Jetzt im Juni ist er besonders gut zu sehen, denn am 10. Juni steht Jupiter in Opposition. Das ist der Zeitpunkt, wenn die Erde den Planeten, der weiter außen im Sonnensystem seine Runde dreht, auf der Innenbahn überholt. Und das ist immer der Moment, in dem so ein Planet am tollsten zu sehen ist.