Jüdische Berufsarbeit - Die Situation der Ausgegrenzten

Das Klischee, dass Juden besonders gut mit Geld umgehen könnten und daher bevorzugt im Bankenwesen arbeiteten, hat sich bis heute gehalten. Dieser längst widerlegte Mythos entstand im Mittelalter, sagt der Historiker Michael Brenner. Er ist Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der LMU München. Zu jener Zeit, sagt Brenner, hatten Juden wenig andere berufliche Möglichkeiten: Im Hochmittelalter erließen Päpste ein Zinsverbot für Christen. Juden hingegen gestanden sie ausdrücklich zu, Geld gegen Zinsen zu verleihen.

In der Antike waren jüdische Berufe nicht eingeschränkt

Wollten Juden in Städten leben, so blieb jüdischen Menschen nur Geldverleih, Pfandleihe und Trödelhandel zum Broterwerb. Handwerkliche Tätigkeiten blieben ihnen großteils versagt - weil nur Christen Mitglieder in Zünften oder Kaufmannsgilden werden durften. Ebensowenig durften Juden Land erwerben. Restriktionen, die nicht immer eine Rolle spielten. Der Historiker Brenner erklärt: "Das war in der Antike selbstverständlich, dass jüdische Berufe in diesem Sinne auch nicht eingeschränkt waren. Als die ersten Juden in das Gebiet des heutigen Deutschland kamen, da war es ja noch nicht christlich dominiert und daher bestanden auch diese Einschränkungen noch nicht."

Mittelalter: Ausgrenzung und Pogrome

Seit dem 9. Jahrhundert wurden Juden in die Rolle der Außenseiter gedrängt, und nicht nur das, sie wurden im fortschreitenden Mittelalter zunehmend zu Sündenböcken wie für die Pest-Epidemie gemacht und waren gar Pogromen ausgesetzt: Trotzdem oder vielleicht deswegen waren viele Juden in großer Zahl in Städte des Rheinlandes und Süddeutschlands eingewandert, und zwar vor allem als Händler. Dass sich jüdische Menschen seinerzeit darauf spezialisierten – dies hält der Historiker Rainer Liedtke angesichts der Erfahrung von Ausgrenzung und Verfolgung nur für folgerichtig: "Wenn jüdische Menschen relativ starkem Druck ausgesetzt sind. Entweder, weil ihnen das Niederlassungsrecht verweigert wird, wenn sie unter Umständen auch gewaltsam verfolgt werden, dann liegt es in der Natur der Sache, dass sich viele jüdische Menschen dann Gewerben, Tätigkeiten zuwandten, die nicht nur am Rande lagen, sondern auch flexibel waren."

Einige dieser reisenden Handelsmänner gelangten – auch dank ihrer internationalen Netzwerke – zu erheblichem Reichtum. Doch dies war die Ausnahme, auch unter den Händlern. Die große Masse aber war arm, so der Historiker Liedtke.

Juden als Händler und Hausierer

Das Gros fristete als Hausierer, als fahrende Händler ein eher tristes Dasein. Und doch blieben die Tätigkeiten von Juden keineswegs auf Handel und Geldverleih beschränkt, betont Rainer Liedtke. Sie blieben zwar in der Regel von den Zünften und Kaufmannsgilden ausgeschlossen, wodurch ihnen die meisten handwerklichen Tätigkeiten versagt blieben. Aber es gab auch Gewerbe, die man ausüben konnte, ohne einer Zunft anzugehören

In Deutschland spielte sich jüdisches Leben nach der Vertreibung aus den Städten vor allem in Dörfern oder ganz auf dem Land ab. Als fliegende Händler und Hausierer zogen Juden – verstreut und vereinzelt - umher. Zur wichtigsten Verdienstquelle entwickelte sich für sie indes ab der frühen Neuzeit der Handel mit Vieh. Und viele von ihnen blieben auch auf dem Land, in den Dörfern und Kleinstädten, als im 19. Jahrhundert nach und nach die Tätigkeitsbeschränkungen, die Berufsverbote für Juden fielen: 1813 erlaubte Bayern Juden den Erwerb von Grund und Boden, im Jahr zuvor hatte Preußen ein Judenedikt erlassen, das weitgehende Niederlassungs-, Handels- und Gewerbefreiheit gewährte.

Als nach einem überhitzten Wirtschaftsaufschwung nach dem deutsch-französischen Krieg eine Finanz- und Immobilienblase platzte, ereignete sich 1873 ein Börsencrash, für den viele fälschlicherweise eine "jüdische Finanzwelt" verantwortlich machten. Der so genannte "Gründerkrach" löste eine neue Welle des Antisemitismus aus. Ab der Weltwirtschaftskrise von 1929 kann man eine massive antisemitische Propaganda beobachten.

Berufsverbot unter den Nazis

Eine landesweite Boykottaktion vom 1. April 1933 markierte den Übergang zur staatlich gelenkten Verfolgung und Vertreibung der Juden. Noch im selben Jahr brachten die Nationalsozialisten Gesetze und Verordnungen zum Ausschluss von Juden aus öffentlichem Dienst, den Freien Berufen, der Kultur sowie aus Schulen und Hochschulen auf den Weg. Nach der Reichspogromnacht im Jahr 1938 besiegelte die "Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben" das Ende ihres beruflichen Lebens in Deutschland.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem nationalsozialistischem Massenmord siedelten sich Juden nur zögerlich wieder in Deutschland an. Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs schwankte ihre Zahl um die 30.000 Menschen – was 0,05 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Dann kamen zahlreiche Juden aus dem Osten Europas nach Deutschland. Innerhalb weniger Jahre vervierfachte sich die jüdische Gemeinschaft.

Antijüdische Stereotypen sind nicht totzukriegen

Dennoch: Bis heute werden Juden in Deutschland mit antisemitischen Klischees konfrontiert. Dass der reiche, strippenziehende "Geldjude" nichts mit der beruflichen Lebensrealität jüdischer Menschen zu tun hat – geschenkt, sagt Historiker Michael Brenner. Dass solche Stereotypen nicht totzukriegen sind, das sei keine Frage der Fakten, sondern eine Frage des Glaubenwollens. Man muss die Fakten sehen wollen.