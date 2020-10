Joseph-von-Fraunhofer-Preise gehen nach Franken

"Naja. So ein Nobelpreis ist schon eine ganz andere Hausnummer", meint Bernd Eckardt und lächelt. Geschmeichelt fühlt sich der 43-Jährige aber sehr. Vier Jahre Forschungsarbeit stecken in einem Kasten aus glänzendem Metall, verschraubt mit vier Strom- und zwei Wasseranschlüssen. Ein neuartiger Gleichspannungswandler, der auf einem Rollwagen in der Fahrzeughalle des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie, kurz IISB, in Erlangen steht. Das Besondere: Der Gleichspannungswandler des Erlanger Forschungsteams erzielt einen Wirkungsgrad vom 99 Prozent.

Nur ein Prozent Verlust

"Wir erreichen bei einer Leistung von 250 Kilowatt nur ein Prozent Verlust. Das heißt, 2,5 Kilowatt, die als Wärme abgeleitet werden müssen", erklärt Bernd Eckardt. "Dies entspricht der Leistung eines guten Heizlüfters, mit dem man ein ganzes Zimmer beheizen kann. Wäre der Wirkungsgrad etwas schlechter, wie er bei herkömmlichen Gleichspannungswandlern ist, entstehen sieben bis acht Kilowatt Wärmeleistung. Damit könnte man ein Einfamilienhaus heizen."

Revolution für die Wasserstoff-Antriebstechnologie

Der Gleichspanungswandler wird die Wasserstoff-Antriebstechnologie revolutionieren. Weniger Abwärme, weniger Leistungsverlust. Erreicht wird diese technische Revolution Made in Erlangen durch neue elektronische Bauteile mit hoher Schaltfrequenz, die wie ein Puzzle platzsparend im Gehäuse angeordnet sind.

Genaues Hinschauen

Damit haben die Erlanger Forscher um Bernd Eckhardt und Stefan Matlok die gängige Lehrmeinung widerlegt. Diese besagte: Hohe Schaltfrequenzen und kleiner Bauteile würden mehr Verluste erzeugen. Möglich wurde dies indem die Elektrotechniker immer tiefer in die physikalischen Effekte der Schaltungen und Bauteile gegraben haben und durch genaues Hinschauen neue physikalische Effekte verstanden und genutzt haben.

Täuschungssichere Satellitennavigation

Ein weiterer Joseph-von-Fraunhofer-Preis geht nach Nürnberg in Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS. Ein Team um Alexander Rügamer, Günter Rohmer und Wolfgang Felber haben ein System entwickelt, mit dem Störsender, die zum Beispiel die Satellitennavigation von Autos aber auch wichtigen Infrastrukturen wie Energie-, IT oder Mobilfunknetze beeinflussen können, ausgeschaltet werden. Störsender, so genannte Jammer, können den Empfang von Satellitennavigationssignalen verhindern, Täuscher, sogenannte Spoofer, können beispielsweise satellitengestützten Navigationssystemen falsche Orts- und Zeitinformationen vorgaukeln.

Signale vom Himmel

Die Jury begründet ihre Preisvergabe an das Nürnberger Forscherteam damit, dass diese im Bereich serverbasierter Kryptoempfänger und –systeme Pionierarbeit geleistet haben. Durch das Empfänger-System aus Nürnberg werden Störsender einfach ausgeblendet und blockiert. Dies ist wichtig vor allem für die Nutzung des ausschließlich zivilen europäischen Satelliten-Navigationssystems "Galileo". So haben die Techniker ein Empfänger-System nur für autorisierte Empfänger wie Polizei oder Feuerwehr entwickelt.

"Wir haben das Galileo-System nochmal gänzlich anders gedacht. Denn, im Grunde ist es ausreichend, die Signale vom Himmel aufzuzeichnen, sie statt in einem Gerät in einer speziellen Server-Infrastruktur auszuwerten und nur die verifizierten Ort- und Zeitinformationen an das Geräte zurückzuschicken", sagt Günter Rohmer.

Die Verleihung der Joseph-von-Fraunhofer Preise findet heute Abend in Berlin statt. Wegen der Corona-Pandemie nur mit je einem Vertreter der Preisträger. Die Verleihung wird im Netz übertragen.

Hintergrund: Joseph-von-Fraunhofer-Preis

Der gemeinsame Preis der Fraunhofer-Gesellschaft und der ehemaligen Vorstände und Institutsleiter der Fraunhofer-Gesellschaft gemeinsam mit der Fraunhofer-Exzellenzstiftung "Technik für den Menschen" wird alle zwei Jahre für Forschungs- und Entwicklungsleistungen vergeben, die maßgeblich dazu beigetragen haben, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und deren Leistungsfähigkeit im täglichen Leben und bis ins Alter zu erhalten. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.