Jetzt schon einplanen: Partielle Mondfinsternis am Dienstag

Es wird die größte Verfinsterung des Mondes für die nächsten Jahre, doch so spektakulär wie eine totale Mondfinsternis wird es leider nicht: Am 16. Juli 2019 wird der Mond ein wenig angeknabbert und schrumpft vom Vollmond in kurzer Zeit zur Sichel.

Partielle Mondfinsternis - was heißt das?

Bei einer partiellen Mondfinsternis wird nur ein Teil der Mondscheibe vom Erdschatten getroffen, der Mond zieht mehr oder weniger weit in den Kernschatten der Erde und schrumpft dadurch scheinbar zur Sichel. Am 16. Juli wird mehr als die Hälfte des Mondes überschattet, so dunkel und blutrot wie bei einer totalen Mondfinsternis wird er dadurch jedoch nicht.

Größte Mondfinsternis der nächsten Jahre

Trotzdem sollten Sie die Mondfinsternis nicht verpassen, denn es wird die größte Verfinsterung des Mondes der nächsten Jahre. Die beiden Mondfinsternisse im Jahr 2020 sind nur Halbschatten-Finsternisse, fürs bloße Auge kaum wahrnehmbar. Die nächste sehenswerte Mondfinsternis bei uns findet erst im November 2021 statt. Und auch das wird nur eine partielle Mondfinsternis sein - und das, während der Mond gerade untergeht. Eine totale Mondfinsternis gibt's erst wieder in drei Jahren, im Mai 2022.