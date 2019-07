Jetstream wird langsamer und fördert Extremwetterlagen

Wind ist dazu da, Druckunterschiede auszugleichen, die es in der Erdatmosphäre gibt. Am Äquator ist es warm, an den beiden Polen sehr kühl. Um dieses Gefälle abzumildern, weht ständig ein heftiger Wind - aber nicht am Boden, sondern in der sogenannten Troposphäre weit oben.

Jetstreams sind Ausgleichswinde zwischen heißt und kalt

Johannes Georgi war in der Geschichte der Wetterkunde der erste Meteorologe, der dieses Phänomen 1926 beobachtet hat, indem er an der Nordspitze Islands Wetterballons aufsteigen ließ. Er erkannte in zehn bis fünfzehn Kilometer Höhe starke Strömungen, die später Jetstreams genannt wurden.

Jetstreams ziehen vom Hochdruck- zum Tiefdruckgebiet

Diesen Ausgleichswind kennt man ein wenig von zu Hause. Nach dem Duschen ist das Badezimmer voll warmer, feuchter Luft. Es herrscht sozusagen Hochdruck, vor allem an der Zimmerdecke. Wenn man nun die Tür aufmacht, zieht die feuchte, warme Luft hinaus in den kalten Flur, also ins Tiefdruckgebiet. An der Badezimmertür entsteht ein Luftstrom, eine Art Mini-Jetstream.

Der Jetstream wird von der sich drehenden Erde abgelenkt

Der Ausgleichswind in etwa zehn Kilometer Höhe weht nicht geradewegs vom Äquator zum Nordpol. Auf dem Weg nach Norden wird er abgelenkt, weil sich unter ihm die Erde weiterdreht.

"Die Erde ist ein rotierender Planet, auf dem es die sogenannte Corioliskraft gibt. Diese wirkt sich so aus, dass auf der Nordhalbkugel alle Strömungen und Bewegungen nach rechts abgelenkt werden." Hauke Schmidt, Atmosphärenforscher am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg

Der Jetstream kann bis zu 500 Stundenkilometer schnell werden

Der Jetstream wird auch als Starkwindband bezeichnet, das die gesamte Erde zwischen dem 40. bis 60. Breitengrad umströmt. Dabei entstehen Windgeschwindigkeiten von bis zu 500 Stundenkilometern.

Flugzeuge nutzen den Jetstream als Rückenwind

Wer schon mal von den USA nach Deutschland geflogen ist, hat sicherlich bemerkt, dass der Pilot erst weit nach Norden fliegt - etwa nach Grönland -,um sich dann in Richtung Europa aufzumachen. Er nutzt die Energie des Jetstreams als Rückenwind beim Flug über den Atlantik. Das verkürzt die Reisezeit von New York nach Frankfurt um etwa eine Stunde.