Staus, Pöbeleien, Behinderung: Probleme durch Gaffer

Auf der Gegenfahrbahn kam es an diesem Tag wegen etlicher Schaulustiger zu einem kilometerlangen Stau. Keine Seltenheit.

Gaffer sorgen oft nicht nur für zusätzliche Verkehrsbehinderungen, sondern behindern sogar die Einsatzkräfte bei der Arbeit, ein ernst zu nehmendes und wachsendes Problem in der Verkehrssicherheit, mahnt Prof. Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht, auf der Internetseite des Vereins: "Viele Gaffer reagieren mit Pöbeleien und Drohungen gegenüber den Einsatzkräften, wenn diese sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen und auffordern, zu gehen."

Ähnliche Probleme verursacht Gaffen nicht selten beim Bilden einer Rettungsgasse. Weil Pkw- und Lkw-Fahrer nach Unfällen nicht zur Seite fahren, kommen Rettungskräfte nicht zur Unfallstelle durch und müssen sich sogar zu Fuß vorarbeiten.

Viel Lob für Gaffer-Schreck Pfeiffer

Polizist Pfeiffer bekam für die Konfrontation der Gaffer auf der A6 viel Lob, auch von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU): "Das Verhalten vieler Gaffer ist unverschämt und unverantwortlich. Ich freue mich, dass der Polizeikollege das einigen Gaffern auch mal emotional nahegebracht hat".

Der Verkehrspsychologe Karl-Friedrich Voss sieht das anders: "Ich glaube nicht, dass das der Sache dienlich ist." Der Hype um Pfeiffers Auftritt sei "wie ein Strohfeuer". "Woher soll das wirken - und woher soll das auch dauerhaft wirken? Ich bin da äußerst skeptisch."

Ist Gaffen strafbar?

Das Vorgehen von Polizist Stefan Pfeiffer sei zwar keine Standardmaßnahme. "Aber es war eine, wie ich finde, sehr gelungene Aktion, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf ein wirklich großes drängendes Problem zu richten", sagte Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). "Schocktherapie ist vielleicht mal ganz gut."

Sanktionen für Gaffer: Bußgelder und Freiheitsstrafen

In der Verkehrspsychologie fängt Gaffen da an, wo die Rechte der Betroffenen verletzt werden. Zwar ist Gaffen an sich nicht strafbar. Es drohen aber Bußgelder bis zu 1.000 Euro und ein Punkt in Flensburg, wenn das Handy beim Fahren gezückt wird.

Seit 2017 gilt es als Straftat, vorsätzlich Einsatzkräfte zu behindern. Schaulustigen, die Verletzte und verunglückte Autos fotografieren oder filmen, drohen sogar Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren.

Dennoch zücken immer wieder Schaulustige ihre Handys, um Schwerverletzte oder auch Tote zu fotografieren. "Man sieht, dass die Leute sich weder von Bußgeldern noch von Strafandrohungen von diesem Verhalten abbringen lassen", so Wendt.

Der Bundesrat will deswegen Gaffer, die Rettungseinsätze stören, noch härter bestrafen und forderte den Bundestag auf, strengere Gesetzte gegen Schaulustige einzuführen.