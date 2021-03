Ist Schwedens Corona-Sonderweg gescheitert? Possoch klärt!

Der Unterschied: Schweden hatte seit Beginn der Corona-Pandemie kaum staatlich verordnete Maßnahmen, auch die Maske spielte dort lange keine Rolle. Stattdessen gab es Empfehlungen und Appelle an die Vernunft der Menschen seitens der Regierung von Premierminister Stefan Löfven. In Deutschland hingegen sind wir im März in den fünften Lockdown-Monat in Folge gegangen. Bleibt die Frage: wozu? Gerade wenn so Grafiken wie oben nahelegen: Scheinbar gibt es keinen Unterschied, was die Todeszahlen angeht. Stellt das unseren Lockdown komplett in Frage?

Haben die Schweden den besseren Weg in der Corona-Pandemie gewählt?

Allerdings: In Deutschland haben wir inzwischen einen Lockerungsplan mit Öffnungsschritten, in Schweden hingegen müssen seit 1. März Restaurants, Kneipen und Cafés um 20.30 Uhr schließen.Und schon im Dezember hat der schwedische König Carl Gustaf in seiner Weihnachtsansprache zur Pandemiepolitik in seinem Land gesagt:

"Ich glaube, wir haben versagt. Viele Menschen sind gestorben und das ist furchtbar. Das schwedische Volk hat enorm gelitten." Carl XVI. Gustaf, König von Schweden

Das Bild vom schwedischen Sonderweg, der angeblich so viel besser funktioniert, es bröckelt…Aber wie genau passt dann diese Todeszahlengrafik ins Bild? Ist Schweden bislang wirklich so viel besser durch die Corona-Krise gekommen, wie etliche Kritiker des hiesigen Kurses behaupten? Die Wahrheit über den schwedischen Sonderweg:

