Ist außerirdisches Leben in der Nähe von Doppelsternen möglich?

Es ist eine Frage, die seit jeher nicht nur Astronomen bewegt: Gibt es außerirdisches Leben? Dänische Forscher schlagen jetzt vor, wo man in den Weiten des Alls am besten danach suchen sollte, nämlich auf Planeten, die sogenannte Doppelsterne umkreisen.

Doppelsterne sind zwei Sterne, die so nahe zusammenstehen, dass sie durchs Teleskop betrachtet wie ein Stern aussehen. Um solche Doppelsterne, die eine ähnliche Masse wie unsere Sonne haben, kreisen oft Planeten. Und diese Planeten sind in etwa so groß wie die Erde.

Doppelsterne könnten die Entwicklung von Leben begünstigen

Deshalb könnte es dort eventuell auch Leben geben, vermutet Jes Kristian Jorgensen vom Niels-Bohr-Institut in Kopenhagen. Er hat mit seinem Team einen Doppelstern beobachtet hat, der 1.000 Lichtjahre von uns entfernt ist.

Dabei haben sie herausgefunden, dass die beiden Sterne viel heller werden, wenn sie sich umeinander bewegen und damit mehr Energie abgeben. Das wird die Scheiben, die sie umgeben, stark beeinflussen, auch deren chemische Zusammensetzung.

Gezieltere Forschung in Zukunft möglich

Und diese Scheiben, die aus Gas und Staub bestehen, haben dann wieder Einfluss auf die Planeten, die um den Doppelstern kreisen. Bessere Teleskope werden in Zukunft dafür sorgen, dass sich sogar einzelne Moleküle beobachten lassen. Zum Beispiel kleinste organische Stoffe. Die könnten auf eine Atmosphäre hindeuten. Und so ein Hinweis dafür sein, dass dort außerirdisches Leben möglich ist.

