Fünfzig Jahre nach der ersten bemannten Mondlandung haben Raumfahrtprogramme weltweit den Mond wieder fest im Visier. Nach den Großmächten USA, Russland und China will Israel als viertes Land mit einer Raumsonde auf dem Mond landen.

Die kleine Mondsonde Beresheet ist nur etwa so groß wie eine Waschmaschine. Die Falcon-9-Rakete, die sie ins All brachte, gehörte zum Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk. Die Landung auf dem Mond wird für den 11. April erwartet, sieben Wochen nach dem Start.

"Dies ist die kleinste Sonde, die jemals für eine Mondlandung entwickelt wurde. Sie ist ungefähr so groß wie ein Sofatisch. Israel ist ein kleines Land - und dies ist ein kleines Raumschiff." Jonathan Weintraub, Mitgründer von SpaceIL

Hebräische Bibel mit an Bord der Mondsonde

Beresheet ist hebräisch und heißt so viel wie Genesis, das erste Buch Mose im Alten Testament. Die Raumsonde wird eine Zeitkapsel an Bord haben. Darauf sind hunderte digitale Dateien, unter anderem ist auch eine hebräische Bibel auf einem münzgroßen Träger gespeichert. Israel will als vierte Nation, die auf dem Mond landet, "Geschichte schreiben", so drückte es Ido Antebi, Geschäftsführer des israelischen Privat-Unternehmens SpaceIL aus. Man wolle einen Prototypen für künftige kommerzielle Mondlandungen schaffen.

Beresheet soll Magnetfeld des Mondes untersuchen

Die unbemannte Raumsonde Beresheet soll eine israelische Flagge auf dem Mond aufstellen. Hauptaufgabe wird aber sein, das Magnetfeld des Mondes zu kartieren. An den Untersuchungen beteiligt ist das Weizmann-Institut in Rechovot. Die bei der Landung übermittelten Messdaten sollen helfen zu verstehen, wie der Mond und sein Magnetfeld entstanden sind.

Mondlandung aus privaten Mitteln finanziert

Initiiert wurde das Projekt 2011 als Teil des Wettbewerbs "Google Lunar X-Prize". Doch inzwischen ist es für Israel zu einem nationalen Projekt geworden. Die Kosten für den Bau der Sonde betragen umgerechnet rund 84 Millionen Euro und werden weniger von staatlichen, sondern vor allem von privaten Spendern getragen. Der israelische Milliardär Morris Kahn, der auch Präsident von SpaceIL ist, trägt knapp ein Drittel der Gesamtkosten. Aber auch die israelische Raumfahrtbehörde ISA und Israel Aerospace Industries IAI unterstützen das ambitionierte Projekt.

"Israel tut etwas Großartiges. Nichts ist unmöglich – wir wagen es, zu träumen, und diesen Traum in Wirklichkeit zu verwandeln." Morris Kahn, Präsident von SpaceIL

Einige Daten zu Beresheet

Gewicht: 585 Kilogramm

Höhe: 1,50 Meter

Entfernung zum Mond: 384.000 Kilometer

Flugreise zum Mond: 6,5 Millionen Kilometer in sieben Wochen

Kosten: 84 Millionen Euro

Mondmission mit wissenschaftlichem Mehrwert

Ralf Jaumann vom Institut für Planetenforschung am DLR in Berlin sieht die geplante Magnetfeldmessung als "wissenschaftlich hilfreich, wenn die gewünschte Auflösung erreicht wird, besonders auf der Mondoberfläche". Er könne sich vorstellen, dass Israel das vierte Land wird, das eine weiche Landung auf dem Mond hinbekomme.

Sanftes Aufsetzen auf der Mondoberfläche

Mit vier Federbeinen und einem Triebwerk an der Unterseite soll der Lander im Mare Serenitatis an einer flachen Stelle sanft auf der Mondoberfläche aufsetzen, wo nur wenige Steine liegen und es keine felsigen Abhänge gibt. Das Mare Serenitatis, das Meer der Heiterkeit, ist von der Erde aus als das dunkle Auge im Gesicht des vermeintlichen Mannes im Mond sichtbar. Wie lange die Sonde funktionstüchtig bleiben wird, ist offen. Denn sie verfügt im Inneren über kein Kühlsystem und wird wohl nach wenigen Tagen überhitzen.