Inzidenz, R-Wert, Impfquote: Welche Corona-Zahlen zählen

Seit Beginn der Pandemie haben alle auf Zahlen geschaut und versucht, sich daran zu orientieren. Aber es passierte etwas Verwirrendes: Als wichtig wahrgenommene Werte veränderten im Verlauf der Pandemie ihre Bedeutung und wurden plötzlich unwichtiger. Stattdessen tauchten neue Parameter auf.

So viel kann man nach den letzten zwei Jahren festhalten: Es kommt in der Pandemie auf viele verschiedene Messgrößen an. Ein Überblick, welche Zahlen bei der Beurteilung zählen:

Die 7-Tage-Inzidenz

Wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den letzten sieben Tagen mit Covid-19 infiziert? Diese Zahl ist entscheidend, wenn man das Infektionsrisiko der Menschen in Deutschland abschätzen möchte. Die 7-Tage-Inzidenz ist eine Art Frühwarnzahl und zeigt an, wie schnell sich ein Virus ausbreitet. Das ist immer noch so. Allerdings:

Die Bewertung der Inzidenz hat sich im Laufe der Pandemie verändert: Während der ersten Wellen galt ein Wert von 50 als besorgniserregend. Heute steht die Zahl bei über 1.500 und ein paar Neuinfektionen mehr oder weniger spielen keine große Rolle mehr. Der Grund: Zu Beginn der Pandemie hatten die Menschen noch nie Kontakt mit dem neuartigen Virus und es gab noch keinen Impfstoff, erklärt der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar in München.

"Selbst niedrige Infektionszahlen führten in einem sehr viel häufigeren Verhältnis zu schweren Infektionen, die dann behandelt werden mussten in den Kliniken, das ist heute längst nicht mehr der Fall." Seinen Worten nach ist die "Immunkompetenz" in der Bevölkerung so stark gestiegen, dass der Anteil schwerer Fälle sehr viel niedriger ist.

Der aktuelle Höchststand bei den Inzidenzen ist trotzdem nicht unproblematisch, sagt der Corona-Modellierer Dirk Brockmann von der Universität Berlin. "Wir haben immer noch einige hundert Menschen, die jeden Tag an Corona sterben." Um die 200 Corona-Tote pro Tag, das sei vergleichbar mit den Opferzahlen, wenn alle zwei Tage ein großes Flugzeug abstürzt.

Die Hospitalisierungsrate

Die Hospitalisierungsrate zeigt an, wie viele Covid-19-Erkrankte pro 100.000 Einwohner im Krankenhaus behandelt werden müssen. Diese Zahl sollte helfen, eine Überlastung der Krankenhäuser frühzeitig vorauszusagen, um Gegenmaßnahmen treffen zu können. Denn dass das deutsche Gesundheitswesen nicht kollabieren darf, das war von Anfang an oberstes Ziel der Corona-Maßnahmen.

Doch die Hospitalisierungsrate ließ sich nicht schnell genug erheben und an die Behörden weiterleiten, damit dieser Parameter auch wirksam zur Steuerung geeignet gewesen wäre, so der Münchner Infektiologe Spinner. Stattdessen sei es regelmäßig zu Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der Meldung gekommen.

Zudem habe es große Datendifferenzen gegeben, weil verschiedene Meldequellen genutzt wurden. "Das macht natürlich die Steuerung schwierig, wenn die Zahlen nicht valide sind", so Spinner. Sein Fazit: Die Hospitalisierungsrate ist eine wichtige Größe, sie müsste aber besser erfasst werden.

Die Intensivbettenbelegung

Wenn zu viele lebensbedrohlich erkrankte Menschen gleichzeitig in die Krankenhäuser strömen, müssen Ärzte Menschen abweisen, müssen im Extremfall entscheiden wem geholfen wird, und wem nicht. Um das zu vermeiden, wollte man in Deutschland die Auslastung der Intensivbetten zentral erfassen. Doch wieder fehlte es an der Digitalisierung.

Zudem lässt sich an der Auslastung der Intensivbetten eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems erst spät ablesen. Umgekehrt helfen freie Intensivbetten nicht immer weiter – zum Beispiel dann nicht, wenn ein großer Teil der Belegschaft selbst krank zuhause bleiben muss.

Die Mortalitätsrate

Die Mortalitätsrate zeigt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner an Corona gestorben sind – eine der wenigen Zahlen, die international halbwegs vergleichbar sind. Auch das ist wichtig, denn eine Pandemie kennt keine Landesgrenzen.

All diese Zahlen geben unterschiedliche Hinweise auf die Pandemie und können zu verschiedenen Zeitpunkten entscheidend sein. Es wäre deshalb wichtig, sie mit einem besseren System in Echtzeit zuverlässig überwachen zu können.

Der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar zieht daraus den Schluss: "Man sollte vielleicht nicht den Anspruch haben, aus den Zahlen die absolute Wahrheit ableiten zu können. Aber die Zahlen geben uns ein gutes Gefühl, welche Maßnahmen als nächstes erforderlich sind." Ob die von der Politik getroffenen Corona-Maßnahmen dann immer die richtigen sind, darüber lässt sich natürlich streiten.