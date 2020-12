Interview: Was ist RNA und wie funktionieren mRNA-Impfstoffe?

Die Corona-Impfstoffe sind lange erwartet und viel diskutiert. Viele Menschen stehen ihnen skeptisch gegenüber, weil sie in so kurzer Zeit entwickelt wurden. Und bei zwei Impfstoffen, von Biontech-Pfizer und Moderna, kommt hinzu: Sie benutzen ein neues Verfahren, sie sind mRNA-Impfstoffe. Doch was ist diese RNA überhaupt? Prof. Dr. Christoph Engel, Strukturbiologe an der Universität Regensburg, erklärt das Wesen der RNA und die Wirkungsweise des Impfstoffs im BR-Interview.

BR: Die DNA kommt in so gut wie jeder Zelle unseres Körpers vor. Sie wohnt geschützt im Kern der Zelle und speichert unser Erbgut, unseren genetischen Bauplan. Was macht die RNA?

Christoph Engel: Die RNA überträgt diese Informationen in den Rest der Zelle und bietet damit sozusagen die Vorlage für die Herstellung von Proteinen. Diese Proteine können dann Funktionen in der Zelle ausfüllen, wie zum Beispiel im Energiestoffwechsel.

Unsere DNA liegt träge im Zellkern und tut nichts anderes als unsere Bauanleitung speichern, besonders stabil und geschützt in Form eines Doppelstrangs, der Doppelhelix. Ein kompliziertes langes Molekül, sieht ein bisschen aus wie ein Reißverschluss. Die RNA – das sind Kopien von einzelnen Abschnitten der DNA, sie entstehen wie am Fließband. Sie tragen die Informationen, wie biologische Vorgänge zu steuern sind, aus dem Zellkern in die Zelle. Optisch bildet die RNA aber nur einen Einzelstrang, also nur eine Seite des Reißverschlusses.

BR: Wie arbeitet die RNA konkret?

Christoph Engel: Sie hat eine sehr, sehr wichtige Funktion, die natürlich in allen lebendigen Zellen essenziell ist. Also keine Zelle könnte leben ohne RNA. Denn sobald die RNA quasi als einfache DNA-Kopie aus dem Zellkern kommt, transportiert sie ihre Informationen zu den Proteinfabriken der Zellen, den sogenannten "Ribosomen". Die übersetzen den Code und bilden gemäß Bauplan dann Proteine, also Eiweißmoleküle.

Diese Moleküle sind sowohl die Eiweiße, aus denen wir Muskeln aufbauen als auch Enzyme, die den Stoffwechsel steuern. Die RNA entspricht also einer Art Transportunternehmen: Davon gibt es verschiedene Arten, die zum Beispiel Aminosäuren liefern oder diese zu langen Ketten zusammenbauen. Als mRNA, das heißt als messenger- oder Boten-RNA ist sie darauf spezialisiert, Informationen zu transportieren.

BR: Können dann die neuartigen mRNA-Impfstoffe unsere Gene verändern?

Christoph Engel: Die RNA ist in menschlichen Zellen nie ein Speicher von Informationen. Also eine Einlagerung in Erbmaterial ist an sich nicht möglich. In den meisten Fällen hat sie eine Überträger-Funktion, aber eine Speicherfunktion hat sie nicht. Also: Die mRNA ist wirklich eine reine Überträgerform, die keine andere Funktion hat, als Informationen von A nach B zu bringen. In menschlichen Zellen kann die nicht viel Anderes tun, ganz und gar nicht.

Das liegt auch am Aufbau der RNA: In menschlichen Zellen gibt es kein Enzym, das ihr den Weg zurück in die DNA, also zur Erbinformation öffnet. Die neuartigen mRNA-Impfstoffe nutzen sie als Informationsüberbringer: Einmal gespritzt, regen sie menschliche Zellen an, ein Eiweiß zu bilden, das für das Coronavirus charakteristisch ist. Das wiederum provoziert das Immunsystem, sich zu wehren, Antikörper bilden sich. Allerdings ist die RNA nur kurz haltbar: Sobald sie ihren Auftrag in der Zelle erledigt hat, wird sie oft in Minutenschnelle wieder abgebaut. Das gilt für die mRNA des Impfstoffs genauso wie für die der Zelle.